U vstupní brány uberou malí caparti rychlost, zastaví. „Chceš se vyfotit s bílou paní? Ptá se nadšená máma a už chystá mobilní telefon na pořízení atraktivního snímku s umně převlečenou pořadatelkou. „Ne,“ zhatí jí rozhodným gestem plány klučina. Jeho obezřetnost nepoleví ani u roztomilého kašpárka opodál. Soutěžní lístek na razítka z jednotlivých stanovišť za něj musí vzít máma.

Vstup na nádvoří zámeckého parku lemují stánky s květinami, keramikou, korálky, palačinkami, pivem, vínem, párky v rohlíku. Lidé nakupují s nadšením, a znovu si ochotně vystávají fronty. Dlouho si totiž tuhle kratochvíli nedopřávali, kvůli opatřením. „Podívej, tady prodávají deštníky, koupíme si jeden cestou zpátky,“ rozhoduje se žena, co míjí stánek u vstupu.

Spokojení jsou i prodejci. „Čekali jsme na to dlouho, myslím, že všichni jsou rádi, že mohou zase prodávat,“ říká s úsměvem Martina Žilková. Se svými dřevěnými vařečkami a dalšími výrobky přijela až od Prostějova.

U vstupu do pohádkového lesa roste napětí i fronty. „To velké množství lidí nás překvapilo, ale dáme tomu ještě šanci. Je to první akce po dlouhé době, rádi jsme přijeli,“ vyčkává na rozvolnění davu dětí u obřího klobouku s Bobem a Bobkem Pavel Blahoňovský s rodinou.

Přijel z Brna, stejně jako Veronika Doležalová s přáteli. „Je to fajn, ale ty fronty na stanovištích děti trochu odradily,“ poznamenává. „Já mám větší sílu, než ta ježibaba s lopatou,“ hlasitě sděluje její asi šestiletý syn.

Pekelný prach víří malí odvážlivci skákající v pytlích na stanovišti u čertů. Respekt mají ke Krakonošovi i Trautenberkovi, sladkosti si však neváhají vzít od Kuby a Anče. Od nich pak upalují na nafukovací skluzavku, k vojenským veteránům nebo do tvořivé dílny u kašny. „Tati na mě káplo,“ vzhlédne klučina vzhůru. „To je tady od vodotrysku,“ uklidňuje otec. „Tati, kroupy! Ty jsou taky od vodotrysku?“ víská synek. To už s ním, ale otec upaluje v nenadálém dešti pod nejbližší stříšku.

Do čerstvých kaluží už po chvíli opět svítí slunce. Přeháňka odradila jen část návštěvníků, rychleji odchází jen ti, co už to měli v plánu. „Hele tady prodávají deštníky, cestou zpátky si nějaký koupím,“ rozhoduje se žena, která vchází do parku.