Potřetí za sebou na vrcholu. Tentokrát v konkurenci 808 vzorků. Cenu Eduarda Postbiegla za nejlepší kolekci v soutěži Top 77 vín znovu získal Vinselekt Michlovský z Rakvic na Břeclavsku. „Do soutěže dal dvanáct vzorků a všechny se umístily mezi nejlepšími,“ sdělil jeden z pořadatelů David Mádr. Výsledky oficiálně zazní ve čtvrtek večer v brněnském Besedním domě.

Nejlepší kolekci Velkopavlovické podoblasti má Vinařství Omasta z Horních Bojanovic na Břeclavsku, nejlepší vína ze Znojemské podoblasti mělo Znovín Znojmo. „Vína, která jsme dali do soutěže, mají úspěch i na mezinárodním poli. Vážíme si každé výstavy, jež má tradici. Těší nás to. Takový úspěch naši značku posílí. V charakteristikách to dáváme našim zákazníkům vědět,“ reagoval ředitel vinařství ze Znojemska Pavel Vajčner.

Z Mikulovské podoblasti byla nejlépe hodnocená vína mikulovského Vinařství Volařík. Opětovně uspělo také Vinařství Štěpán Maňák ze Žádovic na Hodonínsku. Mělo nejlepší kolekci Slovácké podoblasti. Prvotřídně hodnocený z Maňákových vín byl Alibernet. „Má úspěch prakticky každý rok. Je to odrůda, která byla vyšlechtěná v ukrajinské Oděse. Víno je barvité, ve vůni je výrazný černý rybíz, v chuti je cítit marmeláda,“ popisoval Maňák.

Na kvalitě má podle něj velký podíl příznivé počasí. „Hlavně podzim. Slunečno, po ránu může být zima. Jako nyní,“ konstatoval ve středu Maňák.

HVĚZDY JAKO OCENĚNÍ

Vinaři získávají při hodnocení v Top 77 vín, na rozdíl od jiných soutěží, místo medailí hvězdy. Těm nejlepším jich porotci dávají až pět. „Na plný počet dosáhlo patnáct vín, čtyři získalo šedesát vzorků,“ vyčíslil ředitel Dan Mádr. Převládala především vína z Moravy a z Čech. Ze zahraničí se přihlásilo do soutěže pouze pětatřicet vzorků, nejvíce ze Slovenska. „Vůbec jsme netlačili na pilu co se týče zahraničních vín. Pořád jsou po covidu problémy s dopravou,“ připomněl Mádr.

Vinař Maňák na Top 77 vín oceňuje, že v ní hodnotí vzorky třeba sommeliéři a obchodníci. „Je trochu jiná. Většinu soutěží si hodnotíme sami jako vinaři. Je potřeba mít ale i vazbu na zákazníky. Jejich vnímání je odlišné,“ upozornil.

Vína ochutnávaly pouze dvě komise. Podle pořadatelů je tento systém spravedlivější. „V komisi jsou zastoupení sommeliéři, restaurátoři nebo prodejci vína. Hodnotíme to více z pohledu zákazníka. Ten má často trochu jiný pohled než výrobce,“ potvrdil také vedoucí degustační komise Pavel Pavloušek.

Přiznal, že s dříve obvyklými vadami, jako je myšina, už se při hodnocení na velkých soutěžích téměř nesetkává. A tato nebyla výjimkou. „Podobné vady zmizely,“ přikývl odborník.

Letošní novinkou byla kategorie naturálních vín. Ze zhruba dvaceti hodnocených hned dvě získala nejvyšší počet pěti hvězd. Šlo o Pálavu Orange od Vinařství Nešpor a Rajský a Veltlínské zelené od ZD Sedlec. „Byla tam velice dobrá vína i v této kategorii. Nic takového jako oxidaci, což je další možná vada, jsme u žádného vzorku neobjevili,“ poznamenal Pavloušek.

AUKCE PRO VINAŘE

Součástí slavnostního vyhlášení bude ve čtvrtek večer v Besedním domě také aukce ve prospěch vinařů z Moravské Nové Vsi na Břeclavsku, kudy se koncem června prohnalo tornádo. Výtěžek na místě převezme starosta městyse Marek Košut, který bude mít také zodpovědnost za následné rozdělení peněz. „Do aukce dáme dvě vína z unikátní vinice Šobes. Jedno je cuvée z roku 2008. Je to rarita. A druhé Pálava ve výběru z hroznů 2019. Vždycky jí vyrobíme pouze tři sta nebo čtyři sta litrů,“ uvedl za Znovín Znojmo ředitel Vajčner.

Nejlepší kolekci vín v soutěži Top 77 vín měl opět Vinselekt Michlovský.Zdroj: Infografika: Deník/Markéta Evjáková