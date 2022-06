To je součástí rozsáhlé rekonstrukce železničního koridoru na trase Brno – Blansko za šest miliard korun. Bezmála čtyřicetitunový kolos usadí na své místo za dva týdny těžkotonážní jeřáby. Podobně jako části dvou schodišt. „Stará lávka pro pěší by se pak měla začít postupně demontovat od druhé poloviny srpna,“ řekl Deníku Rovnost Jan Parchanski, projektový manažer společnosti Swietelsky Rail CZ.

Ve stanici Adamov nyní dělníci pokračují ve výstavbě nové technologické budovy, pokládce kabelovodu, výstavbě opěrných a protihlukových zdí. „Zároveň opravují stávající nádražní budova. Pracují také na výrobě ocelové konstrukce technologické lávky, která se bude osazovat v následujících měsících,“ přiblížila postup prací mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Součástí nového nádraží v Adamově za 834 milionů bude také parkoviště zhruba pro třicítku aut a čistírna odpadních vod. „Parkoviště bychom chtěli stihnout ještě do konce letošního roku. Minimálně terénní úpravy a dlažbu. Jak to v té době ale bude s asfaltováním, ještě samozřejmě nevíme. To bych věštil z křišťálové koule. Hodně bude záležet na počasí,“ dodal Parchanski.

Podle mluvčí Správy železnic pokračuje rekonstrukce koridoru mezi Brnem a Blanskem bez zásadního skluzu. Uvedla, že termín výstavby není z důvodu nedostatku dělníků a materiálu v tuto chvíli ohrožen. „Nárůst cen budeme řešit inflačními přirážkami, které firmy budou jistě uplatňovat,“ poznamenala Friebová.

Rekonstrukci koridoru pro Blanenský deník Rovnost mapuje Martin Bezdíček z Blanska. Před rokem na sociální síti založil skupinu Železniční trať Moravského Švýcarska, Brno – Blansko až Česká Třebová. Snímky a videi je plní fandové železnice z celé republiky. Stránky sledují i v zahraničí. „Práce na trati v našem regionu jsem chtěl detailně zachytit. Odkrývá se při ní spousta unikátních záběrů, které se už nebudou opakovat. K vidění je také nevšední technika,“ řekl nadšenec, který už má v archivu stovky snímků a našlapanou pěknou řádku kilometrů.

Mezi Brnem a Adamovem dělníci pokračují ve výstavbě ocelových mostů přes řeku Svitavu a silnici. II/374. Na trati od Brna až do Blanska pak pracují kvůli bezpečnosti železničního provozu na úpravách skalních svahů. Napilno mají také v tamních tunelech, kde pokračují ražební, injektážní a izolační práce. Nový vzhled dostává také zastávka Babice nad Svitavou, kde vzniklo nové nástupiště. U odbočky Svitava se už rýsuje nový technologický objekt z prefabrikovaných dílců.

V Bílovicích nad Svitavou vybudují dělníci nový podchod, který zkrátí přístup od parkoviště k nástupišti směr Brno. „O podchod jsme moc stáli. U železniční stanice máme dopravní terminál, odkud jezdí autobusy. Pohyb lidí je tam velký. Vybudování podchodu je tam proto určitě na místě,“ sdělil již dříve starosta Bílovic nad Svitavou Miroslav Boháček.

Podle plánu postupují i další samostatné úpravy trati ve směru od Blanska na Českou Třebovou. Výstavba podchodu v zastávce Blansko město s přeložkami inženýrských sítí a pažením stěn pro budoucí podchod a také rekonstrukce mostu v Dolní Lhotě. „Železniční doprava v úseku Brno – Blansko bude zastavená do letošního prosince. Poté se na trať vrátí vlaky osobní dopravy a linka R19. Většinu dálkových spojů jsme odklonili už loni v dubnu na trať Brno – Havlíčkův Brod – Praha. Bylo to i kvůli modernizaci dalších úseků na koridoru. Na trati přes Českou Třebovou začnou tyto vlaky znovu jezdit po skončení rekonstrukce úseku Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí příští rok v červenci,“ upřesnila za Správu železnic Nela Friebová.