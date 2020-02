„Dohodli jsme se a nemáme důvod cokoli namítat. Jsem za to moc rád,“ pochvaloval si Kabát.

Přestože jízdárny nebudou provozovat památkáři, s vedením obce se dohodli, že prostor kočárovny bude sloužit ke zbudování nového návštěvnického centra. „Přesunou se tam i hlavní pokladny,“ doplnil starosta.

Rozhodnutí respektuje i Petr Šubík, ředitel kroměřížské pobočky Národního památkového ústavu, pod který zámek spadá. „Paní ředitelka má právo veta. Hledali kompromis a ten našli. Mohu jen zopakovat, že naším cílem je především zlepšit služby pro návštěvníky. Zásadní problém v tom nevidím,“ sdělil k situaci Šubík.

Vedení Lednice nyní řeší, jakým způsobem provoz jízdáren zaplatit. Kraj je totiž nadále nebude částkou čtyři miliony korun ročně podporovat. Finanční injekce poskytnuta v roce 2019 umožňuje čerpání peněz pouze do 31. července 2020.

„S financováním to bude složitější. Když padlo rozhodnutí, že jízdárny dostanou památkáři, dále jsme se penězi nezabývali. Nyní nastala jiná situace. Už jsme stanovili i termín jednání představenstva multifunkčního centra. Budeme dělat vše proto, abychom to zvládli,“ ubezpečil Kabát.

Z jednání obce s památkáři také vzešlo, že placení za vstup do zámeckého parku bude letos na dobrovolnosti. To komentoval na facebookových stránkách Ledničáci například zahradní architekt Přemysl Krejčiřík. "Nejde o to, jestli Ledničtí budou platit vstupné, ale o to, že tím, že reprezentanti obce zabránili vybírat vstupné od všech návštěvníků parku, zabili možnost, jak na jeho obnovu získat prostředky. Klidně ať je vstupné dobrovolné a začíná na minimální částce třicet korun, ale ať minimální dobrovolné vstupné zaplatí každý, kdo chce do parku vstoupit. Ledničtí ať mají permanentku," okomentoval.

Podobně hovořil i Břeclavan Martin Daneš. "Chodím do parku běhat nebo na procházky s rodinou a psy jen párkrát do roka, takže by mě vstupné nezruinovalo. Ale s dobrovolným vstupným souhlasím, je to asi nejlepší varianta pro všechny. Rozumný člověk to chápe a symbolickou částku zaplatí," myslí si.