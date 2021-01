Parkoviště je ve středu před polednem z velké části zaplněné.

I když je areál kvůli epidemii koronaviru oficiálně zavřený a vleky stojí, berou ho davy lidí v posledních dnech doslova útokem. Jen lyže se snowboardy vyměnili za boby a sáňky.

Provozovatel areálu v Olešnici na Blanensku to zatím víceméně toleruje, přestože příchozí zanášejí nákladně zasněžený svah blátem. „Byli jsme tu s dcerou a vnuky asi hodinku a půl. Vyzkoušet nové boby od Ježíška. Je to jediný sníh v okolí. Počasí moc nepřeje a pro děti je velmi těžké vymyslet nějakou aktivitu. Obzvlášť kvůli nařízením ohledně epidemie koronaviru. Doufám, že se situace brzy změní. Musíme to vydržet,“ říká před odjezdem z parkoviště Vítězslav z Blanenska.

Po zasněžené sjezdovce táhne sáňky s dcerkou také Karel Chlup ze Spešova. K návštěvě ho nalákaly fotografie sáňkujících návštěvníků v předchozích dnech. „Naše děti se v Olešnici naučily lyžovat. Jezdíme sem pravidelně a moc rádi. Doma v zavřeném prostoru je velký problém je zabavit, tak jsme vyrazili. To, že vleky zatím nejedou je škoda. Osobně nedokážu říct, zda je na místě nebo ne. U vleků by fronty určitě byly a větší množství lidí, ale zase je to venkovní sportoviště,“ dodává muž.

Jako postavené na hlavu naopak zavřené vleky hodnotí Michal Krška z Blanska. Na svah do Olešnice dorazil také s rodinou na boby. „Svahy jsou v celé republice stejně plné lidí. Nechápu, proč vleky nemůžou jet, aby z toho vlekaři také něco měli. Když to srovnám se supermarkety, kde je hlava na hlavě a fungují v pohodě dál, hlava mi to nebere. A to jsou uzavřené prostory a koncentrace lidí mnohem vyšší,“ diví se muž.

Podle správce olešnického skiareálu Františka Jílka není v silách jeho pracovníků vstupu lidí se sáňkami a boby zabránit. Poslední dny by nedělali nic jiného, přitom na svahu je stále spousta práce se zasněžováním a údržbou. „Na sjezdovce je umělý sníh za miliony. Stálo to obrovskou spoustu práce. To, že tu lidé sáňkují a bobují není až tak velký problém, jako to, že přes rozbahněné pole tahají na sjezdovku bláto. Zatím jsme vstup nezakázali, není totiž v našich silách svah zabezpečit tak, aby tam nikdo nechodil. Ostraha by nás zdržovala od práce,“ vysvětluje.

Na druhou stranu doufá, že dosavadní vstřícnost návštěvníci skiareálu oplatí v době, až se spustí vleky. Stále věří, že sezona není ještě ztracená. „Uvidíme, co bude po desátém lednu. Zatím je to mizérie. Nepřejeme nám počasí. Kdykoliv je to možné, tak hned uměle zasněžujeme. Krademe doslova každou mrazivou hodinu. Nečekáme až vláda provoz povolí. Ještě bychom potřebovali dvě tři mrazivé noci a mohli bychom rozjet hlavní vlek,“ dodává Jílek.