Vodní dílo Vranov je téměř zaplněné vodou. „Aktuálně je hladina vody v nádrži vranovské přehrady na kótě 348,11 metrů nad mořem, což odpovídá sedmadevadesáti procentům naplněnosti objemu nádrže. V srpnu tady hladina vody takto vysoko od roku 2010 nebyla,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Množství vody na oblíbené vranovské přehradě vnímali jak chataři, tak třeba jachtaři. „Tolik vody v létě tady dlouho, dlouho nebylo. Naposledy snad při záplavách v roce 2006,“ konstatoval jachtař Karel Vacula starší.

Jachtaři si tak letos o prázdninách užívali delších plavebních okruhů na jezeře. „Také se dá plout do míst na bítovsku i s loděmi, které mají větší hloubku kýlu. Je to paráda,“ dodal Vacula.

Chatař Karel Hodák je přesvědčený, že jde o extrém, za kterým není příliš pozitiv. „Je to špatně. Hladina je vysoko a vodohospodáři nemají žádnou rezervu pro případ, že by potřebovali zadržet větší množství vody. „Jediné, co lze vidět jako pozitivum je fakt, že je dostatek vody,“ dodal Hodák.

Ideální naplněnost

Povodí Moravy ujišťuje, že rezerva na Vranově stále je. „Aktuální naplněnost je z vodohospodářského hlediska ideální. Ve vranovské nádrži je nyní 109 milionů krychlových metrů vody. Pro případ zadržení či zpomalení povodňových průtoků máme jedenáct milionů krychlových metrů volných. Pro představu: Je to skoro trojnásobek celkového objemu vodní nádrže Výrovice,“ ubezpečil Chmelař s tím, že aktuálně je hladina dva metry pod bezpečnostním přelivem.

„Kvůli dlouhotrvajícímu suchu v minulých letech hladina klesala ve srovnání se současným stavem i o osm metrů, avšak i v těchto mimořádně suchých obdobích nádrž plnila své účely. Tedy zajišťovala dostatek vody pro zásobování obyvatelstva a nadlepšovala nízké průtoky v Dyji tak, aby řeka dokázala dostatečně ředit vypouštěné odpadní vody a poskytovala dostatečné podmínky pro život vodních a na vodu vázaných živočichů,“ přiblížil Chmelař.

Množství vypouštěné vody stanovuje manipulační řád, kterým se Povodí Moravy řídí. Ten stanovuje, kolik vody musí upouštět v závislosti na aktuální síle přítoku a množství vody v nádrži.

Značná zátěž

S množstvím vody jsou spokojeni i ochránci přírody. „Nejzásadnější je ovlivnění živých organismů přímo v toku řeky. Delší periody s vyrovnaným průtokem znamenají stabilnější prostředí, které většině druhů v řece prospěje. Vyrovnat se se situací, kdy sotva průtok prudce stoupne ze tří na třicet kubíků začne ihned prudce klesat, je pro většinu živočichů v řece značná zátěž,“ řekla vedoucí odboru ochrany přírody a krajiny Národního parku Podyjí Lenka Reiterová.

Jak dodala, nelze očekávat, že by se tento stav projevil nějakou zásadní změnou ve složení společenstva. „K tomu by bylo třeba mnohem významnější změny ve vodním režimu. Spíše budou vodní živočichové v této době úspěšnější při shánění potravy, migraci nebo rozmnožování,“ naznačila Reiterová.

V každém případě jsou ochránci přírody rádi, že se letos neopakuje situace z loňského roku, kdy byl v přehradě vody naopak závažný nedostatek. „Správa parku se dokonce vyjadřovala k možnosti výjimečně snížit průtoky pod stanovený minimální zůstatkový průtok. Takový pokles už vede k vysychání rozsáhlých částí dna a dlouhodobě nebo při častém opakování by mohl způsobit značné ochuzení druhového bohatství v toku i jeho okolí,“ dodala Reiterová.

Turisté množství vody oceňují, její rekordní množství však většinou nevnímají. „Na bítovsku jsme vůbec poprvé a moc si to tady užíváme. Vody je dost, ale kdybych se o rekordu nedozvědě z tisku, ani bych nevěděl, že je jí na vranovské přehradě tolik,“ řekl Martin Pekař z Tábora, kerý si poslední prázdninový týden užíval v okolí bítovské Horky.

Letní rekordní množství vody vnímají i rybáři. „Na jaře tady tolik vody bývá, ale na konci srpna, to teda nepamatuji,“ konstatoval chatař a rybář z osady Farářka u Oslnovic Jiří Blažek.