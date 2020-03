Jak jste se o nákaze dozvěděla?

V obchodě. Tam mi řekli, že pán, co bydlí kousek od nás, pracuje jako montér v Itálii. A že se koronavirem nakazil v práci. Do toho samého obchodu, jako my všichni, chodí nakupovat jeho manželka. Lidé o tom pořád mluví, žijí tím celé Vysočany.

Někteří to ale berou s nadhledem, ne?

Většina místních nadává. Dokonce jsem zaslechla jednoho pána, že kdyby věděl, kdo to je, že mu půjde rozbít okna.

Nakazit se ale může každý. Od návratu z ciziny byl snad nakažený muž v karanténě. Nebo chodil mezi lidi?

Byl doma. Mezi lidi nechodil. Ale viděli ho na zahradě.

A rodinní příslušníci?

Bavili jsme se o tom v obchodě. Nikdo konkrétně neřekl, že tam manželka nakupovat byla. Ale kdyby tam šla, tak je nakažená půlka Vysočan. Vysočany jsou malá čtvrť. Lidé si mezi sebou říkali, že raději nechodí nakupovat do Kauflandu, aby tam něco nechytili. A nakonec chytnou něco na Vysočanech. Není to paradox?