Pomoc ze sbírek bude u obyvatel tornádem zasažených obcí poměrně rychle. Po pátečním krizovém štábu kraje to řekl hejtman Jan Grolich.

Charita. Ilustrační foto. | Foto: Vojtěch Podstavek

„Obce obchází neziskové organizace a už během příštích dní by měly předat první rychlé částky těm, co to budou potřebovat. A poté to bude pokračovat podle toho, kdo potřebuje další pomoc," uvedl na sociálních sítích Grolich.