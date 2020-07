Hrábě, smetáky a pracovní rukavice. Tradiční výbava pro studenty, kteří v Hodoníně přes letní prázdniny udržují zelené plochy a uklízejí v ulicích města. Ve dvou desetidenních turnusech. Denně pracují pět hodin a za tuto směnu dostanou 450 korun. „V prvním turnusu pracovala asi třicítka studentů. Ve druhém pak kolem dvaceti. Třetí na začátku srpna se nám však ani letos kvůli menšímu zájmu nepodařilo naplnit,“ uvedla mluvčí hodonínské radnice Petra Kotásková.

Manuální práce nejsou podle zástupců personálních agentur u studentů na žebříčku popularity v posledních letech na čelních pozicích. Letošní nabídka míst je navíc nesrovnatelně nižší než loni. Řada firem na jihu Moravy zrušila kvůli epidemii koronaviru letní brigády. Mají totiž méně zakázek. „K výraznému poklesu nabídek brigád došlo ve výrobním sektoru, ale také ve službách. V hotelnictví, gastronomii i turistickém ruchu,“ uvedla regionální manažerka společnosti Grafton Recruitment Kateřina Tkadlecová.

Dodala, že naopak zůstávají volná místa, která nejsou z hlediska platu, tak z hlediska náplně práce tolik atraktivní. V minulých letech o ně ze strany studentů zájem nebyl. Jedná se zejména o sezónní práce v zemědělství. Její slova potvrdil Vít Blaha z brněnského ovocnářského družstva Sady Starý Lískovec Vít Blaha. „O práci venku v sadech není ze strany mladých lidí velký zájem. Ve vedru nebo naopak v zimě. Raději jdou někam do supermarketu do skladu. Část úrody nám letos pomrzla, takže místo pětadvaceti brigádníků teď potřebujeme jen asi deset,“ řekl zemědělec.

Brigádníky ovocnáři na červenec sehnali, ale mají obavy, co bude na přelomu srpna a září, kdy mají hlavní sklizeň. „V minulosti jsme museli využít agenturní pracovníky ze Slovenska. Jsou sice dražší, ale desetihodinové směny šest dní v týdnu jim nedělají problém. U domácích brigádníků je to občas loterie, jestli ráno dorazí nebo ne. A pokud budou nějaká omezení ohledně koronaviru, jsme na to připravení. Lidé mohou pracovat v malých skupinkách, které nepřijdou do kontaktu s ostatními,“ dodal Blaha.

V minulosti byl trend zaměstnavatelů v létě případně na přelomu s podzimem odměny brigádníků navyšovat. To se letos zatím nestalo. „Jen ve výjimečných případech firmy sáhnou po vyšším tarifu, když potřebují zaměstnance velmi rychle a ve vyšších počtech. Stejně jako loni se pohybujeme kolem 120 korun na hodinu pro brigádníka,“ uvedla ředitelka brněnské pracovní agentury Sodat Hana Kozáková.

Novým trendem je podle ní poptávka po lepších a dlouhodobějších brigádách. Například dlouhodobé brigády v administrativě není problém obsadit kvalitními uchazeči za cenu dříve srovnatelnou s nárazovou brigádou.

Pro dlouhodobější přivýdělek se rozhodla také osmnáctiletá Natálie Součková z Blanska, která pracuje v tamním muzeu jako průvodkyně. „Peníze u mě nebyly na prvním místě. Spíš to, že se jedná o dlouhodobou brigádu. V muzeu jsem už třetím rokem. Kontakt s lidmi a provázení cizinců je pro mě navíc dobrá zkušenost do budoucna,“ řekla dívka.