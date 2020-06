V Kobylí se krojů tradičně oblékali stárky a stárci o předposledním červnovém víkendu. „Hodovou sezonu jsme vždy zahajovali u nás. Hody jsme zrušili z logických důvodů. Nebyli bychom schopní dodržet nařízení o shromažďování maximálně pěti set lidí. U nás na hody chodívá tisíc i víc lidí. O dvoumetrových rozestupech a dalším ani nemluvím,“ zdůvodnil místostarosta obce Vlastimil Janda.

Podle historiků došlo k většímu přerušení hodových tradic naposledy za druhé světové války. „Hodové zvyklosti se opravdu konaly téměř za všech okolností a situací, ale byly místy rušeny v posledních válečných letech. Za socialismu se samozřejmě upravila doba slavení. Vše se mělo odehrávat během víkendu. Kvůli pondělním akcím měli lidé problémy s dovolenou v práci nebo uvolňováním ze školy. Ovšem nemyslím si, že by letošní vynechání hodů jako reakce na současnou výjimečnou situaci měla za následek nějaké poškození folklorního života či nevratné přerušení tradice,“ okomentovala historička Alena Káňová.

Hody o posledním červnovém víkendu zrušila i chasa v Boleradicích a Rakvicích. „Nejvíc mě bude mrzet, že se nepotkám s kamarády z dalších dědin. Chybět mi bude i atmosféra, tancování, zpívání pod májú a dechovky a cimbálky,“ posteskla si rakvická stárka Veronika Poláchová.

Zrušení hodů předcházela schůzka chasy s vedením obce. „Krojovaní za námi přišli, radili jsme se a zvažovali veškerá pro a proti. Je nám jasné, že je obec rozdělená na dva tábory. Tedy na ty, kteří hody chtějí, a na ty, kteří souhlasí s jejich zrušením. Za obec bychom byli schopní zařídit dezinfekci areálu, zajistit veškeré potřebné ochranné a dezinfekční pomůcky, ale co bychom nebyli schopní uhlídat, by byly rozestupy a dodržování všech vládou nařízených podmínek. Bylo by smutné, kdyby se pak v obecní kronice objevilo, že o rakvických hodech v roce 2020 nedejbože zasahovala policie," zdůvodnil starosta obce Radek Průdek.

Boleradické vedly ke zrušení Jánských hodů stejné důvody jako Kobylské. Rozsáhlý příspěvek na toto téma napsali první stárka Kateřina Zimolková a první stárek Jindřich Demela na facebooku městyse. „Tohle by hody nebyly. Je spousta lidí, kterým se naše rozhodnutí nelíbí, ale na naši obranu – nám se to nelíbí o moc víc,“ uvedli.

V plném rozsahu zrušili čtyřdenní krojované hody v Hovoranech. Konat se měly od 26. června. Po sérii jednání padlo konečné rozhodnutí minulé pondělí. „Vzhledem k postupnému uvolňovaní jsou naše hody příliš brzy a nemá smysl je proto dělat třetinově nebo polovičatě. Problémem nejsou jen roušky a odstupy, ale i provoz a desinfekce sociálních zařízení na venkovním prostranství. Zvažovali jsme i možnost jednodenní akce, ale převážila bezpečnost. Nemůžeme riskovat to, že by se k nám nákaza rozšířila byť jen od jednoho hosta. Navíc se v našem termínu zrušily i hody v jiných obcích a také strážnický festival,“ přiblížil důvody zrušení letošních hodů za hlavní pořadatele starosta Sboru dobrovolných hasičů v Hovoranech Jaroslav Zahrádka.

Na druhý srpnový víkend připadají v Hodoníně Svatovavřinecké hody s tradičním průvodem městem. „Rozsah a konkrétní podoba slavností není v tuto chvíle ještě definitivní. V dalších týdnech se na náměstí představí místní kapely, připravujeme výstavu ovoce a zeleniny a koncerty, například Lady Praga a folku,“ informoval mluvčí hodonínské radnice Josef Horníček.

Už za měsíc si tradiční Cyrilské hody užijí v sousedních Lužicích. „Vždycky jsme měli hody čtyřdenní, ale takové letos nebudou. Navíc se změní i místo hodů, které budou na Liďáku, kde bývá vinobraní,“ upozornil lužický starosta Tomáš Klásek.

Celé hody navíc vezme pod svá křídla obec. „Chceme to pojmout takovou formou, že se v sobotu postaví malá mája a bude neformální posezení u cimbálu s krátkým programem, volnou zábavou a zpíváním,“ přiblížil starosta.

Hodová neděle má být poměrně klasická s dopolední mší v kostele, odpoledním požehnáním v kostele a průvodem dědinou ke stárkům. V podvečer by začalo posezení v Lidovém domě s místní dechovou hudbou. V pondělí a úterý ale už hody pokračovat nebudou. „Navíc se nebudou zvát okolní chasy, a to jak kvůli omezenému prostoru, tak vzhledem k epidemiologickým opatřením chceme být opatrní. Půjde tedy jen o lužickou slavnost,“ dodal Klásek.

Myšlenky na konání hodů se zatím nechce vzdát ani mikulovská chasa. Přestože připadají na poslední červnovou sobotu, o jejich konání ještě není rozhodnuto. „Zatím máme vše přichystané a pokračujeme v přípravách. Konečné stanovisko dáme čtrnáct dní před jejich uskutečněním. Pokud skutečně dojde k plánovanému navýšení shlukování do pěti set osob, pak by neměl být problém tento limit splnit. Naše hody jsou totiž menší. Letos budou spíše takové rodinné. Zatím počítáme s dezinfekcí u vstupu i na stolech, s většími rozestupy a s rozestupy i u občerstvení," vyjmenovala stárka Alice Gazdová.

Sóla budou tančit v Mikulově krojovaní s rodinou. „Požehnání od pana faráře se zřejmě uskuteční venku u kostela. Limitovat akci pouze pro místní nechceme. Budeme rádi, když se někdo přijde podívat a zatancovat si. Ale od krojovaných vyzvání k tanci asi nepřijde. O opravdu přesné pokyny budeme ještě žádat ministerstvo zdravotnictví," přiblížila Gazdová.

Zatím se mohou lidé těšit i na oblíbené hody v brněnské Líšni, které letos připadají na první zářijový víkend. „Zatím je chystáme v plném rozsahu, včetně předhodové i pohodové zábavy, také kapely máme už zajištěné. Neustále ale vše konzultujeme s odborníky z oboru epidemiologie, nyní jde především o venkovní prostory, průvod, stánky a ochutnávky,“ uvedla líšeňská radní Eva Svobodová. Letos ale návštěvníci hodů každopádně přijdou o vystoupení souborů ze zahraničí, které loni přijely ze Srbska a Albánie.

Jak to bude v létě s hody?



- Hody zrušili v Kobylí (20. – 22. 6.), Rakvicích (27. – 29. 6.), Boleradicích (26. – 28.6.), ve valtické části Úvaly (18. 7.) a ve Valticích (14. – 16. 8.) a v Hovoranech (26. – 30. 6.).



- Zda se hody skuteční, budou teprve rozhodovat v Podivíně (4. – 5. 7.) a v Mikulově (29. 6.) na Břeclavsku.



- V Lužicích se hody zkrátí. Místo čtyř budou jen dva dny. A to v termínu 4. a 5. 7.