Zvuk stavby se už zhruba za rok a půl může stát každodenní součástí života obyvatel Mikulova na Břeclavsku. Zástupci Ředitelství silnic a dálnic České republiky letos v létě chtějí požádat o stavební povolení pro obchvat města. V Jihomoravském kraji plánují i několik dalších stamilionových investic. Některé však teprve čekají na územní rozhodnutí.

U Mikulova nyní státní silničáři vykupují pozemky. „Máme už více než polovinu. Chceme začít na konci příštího roku. Záleží na stavebním povolení, kde lze očekávat podání rozkladu. Nabytí právní moci územního rozhodnutí ze stejného důvodu trvalo u této stavby přes patnáct měsíců,“ připustil mluvčí společnosti Jan Studecký.

Zdroj: Projektový tým D52

Na obchvat se těší i mikulovský starosta Rostislav Koštial. „Desítky tisíc kamionů jezdí lidem v podstatě pod okny. Není to prospěšné přírodě ani obyvatelům,“ upozornil.

Stavební povolení musí získat také obchvat Břeclavi. „Nyní jsou hotová kompenzační opatření, to je vyhloubení tůní pro obojživelníky a vysazení stromů. Brzy má začít archeologický výzkum a pokračuje výkup pozemků. Přeji si, aby stavba začala už v roce 2023, jak bylo v plánu, ale to nezáleží na mě,“ poznamenal břeclavský starosta Svatopluk Pěček.

Po obchvatu touží také obyvatel města David Korda. „Jedná se o zcela nezbytnou stavbu, která tu už dávno měla být. Ostatně první a zásadní kroky pro zahájení výstavby obchvatu podniklo tehdejší vedení města již na sklonku minulého století,“ uvedl.

Teprve na územní rozhodnutí čeká výstavba mimoúrovňové křižovatky Ostravská radiála, která je součástí Velkého městského okruhu v Brně. „Tohle řešení ulehčí dopravě nejen v přilehlých Černovicích, ale v celém městě. Provoz bude výrazně plynulejší,“ poznamenal radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Podle webu ředitelství silnic a dálnic se řidiči křižovatky za tři a půl miliardy korun bez daně dočkají v roce 2028.

Územní rozhodnutí zatím postrádá i výstavba silnice I/43 mezi Bořitovem a Svitávkou na Blanensku. Jedná se o součást připravované cesty z Brna do Starého Města v Pardubickém kraji. „Mohl by to být jeden z prvních zhotovených úseků na trase,“ nastínil náměstek krajského hejtmana Martin Maleček.

Konkrétnější obrysy má naopak rozšíření dálnice D1 mezi Brnem a Rohlenkou. „Přípravu šesti pruhů mezi Kývalkou na 182 kilometru a Holubicemi na 210 kilometru dělíme na sedm staveb. Každá se nachází v jiné části přípravy. Nejblíže k uskutečnění je úsek Brno centrum – Brno jih a stavba mimoúrovňové křižovatky Černovická terasa. Tady předpokládáme začátek realizace v roce 2023,“ doplnil Studecký.

KLÁRA VAŠÍČKOVÁ

MICHAL HRABAL