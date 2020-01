Zpoždění návratu Epopeje? Nesmysl, tvrdí starosta. Čeká na připomínky Prahy

Plátna Slovanské epopeje vystavíme u nás na zámku v létě. To tvrdí první muž Moravského Krumlova Tomáš Třetina. Reagoval tak na informace v některých médiích o tom, že plány na návrat se komplikují a že vystavení pláten by se mohlo zpozdit. „Už dříve jsem avizoval, že by se Epopej měla instalovat v červnu až červenci. To platí. Nic se tedy nezpozdilo,“ řekl v pondělí Deníku Rovnost Třetina.

Muchova Slovanská epopej. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

„Už dříve jsem avizoval, že by se Epopej měla instalovat v červnu až červenci. To platí. Nic se tedy nezpozdilo,“ řekl v pondělí Deníku Rovnost Třetina. Znojmo prodává pozemky k podnikání. U Oblekovic Přečíst článek › Vedení města nyní dokončuje výběrové řízení na zhotovitele úprav interiéru zámku pro vystavení pláten. „Od Prahy nyní čekáme připomínky,“ řek Třetina s tím, že peníze na opravy a přípravu výstavních prostor má město zajištěné. Redakce se v pondělí snažila získat vyjádření ředitelky Galerie Hlavního města Prahy Magdalény Juříkové. Podle informací sekretariátu však nebyla v úřadu. „Čekáme na okamžik, kdy se začne pracovat. Máme uloženo sledovat tu situaci usnesením zastupitelstva,“ řekla podle Českého rozhlasu ředitelka Juříková. Poprvé na ledě: Orli? Chtěl bych spíš hrát za Kometu, uvažoval malý kluk Přečíst článek › Protože nejsou jasné přesné termíny, nedá se vyloučit, že se plátna v Krumlově nakonec objeví s určitým zpožděním.

