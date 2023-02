Mezi soutěžními týmy je také spousta děvčat. A právě dívčí družstvo Kristýna Abrlová, Jasmín Konečná a Barbora Tichá z boskovické základní školy v ulici Slovákova v první kategorii rozpráší konkurenci rozdílem třídy.

Studenti v Brně stavěli mosty ze špejlí, vítězný udržel sud plný vody

Jejich dovezený most ze špejlí prostě nemá v pátek soupeře. Zvládá zátěž neskutečných šestačtyřicet a půl kilogramu. „S parťačkami jsme tipovali, že vydrží maximálně dvacet kilo. Jak jsem lila do barelu zavěšeném na modelu vodu z konve, tak se mi pořádně klepaly ruce. Z vítězství máme samozřejmě obrovskou radost. Model jsme vyráběli od podzimu odhadem několik desítek hodin. Ze začátku jsme lepení mostu brali jako srandu, pak nás to ale chytlo a chtěli jsme co nejlépe reprezentovat naši školu,“ usmívá se Jasmín Konečná z 9. F boskovické základní školy.

Dodává, že inspiraci našla dívčí formace #Arnoštarmy u spolužáků z loňského kola soutěže. Jejich model ale zmenšily a více vyztužily. Velmi zdařilý model se jim daří postavit v pátek i přímo v tělocvičně. Ve druhé kategorii získávají bronz. Jejich most ze špejlí zvládá zátěž přes čtrnáct kilogramů. Pak se láme.

V Letovicích se děti mohou těšit do nové školky, obědy jim budou dovážet

Z vítězství se v této kategorii nakonec raduje parta Může za to Vašek ze základní školy v Lysicích ve složení Tomáš Jan Ducháček, Petr Fousek a Daniel Chmel. „Zvolili jsme stejný postup jako loni. Konstrukci jsme ale odlehčili a vylepšili. Na místě vyrobený model vážil lehce přes dvě stě gramů a zvládl zátěž přes dvaatřicet kilogramů. Moc nadějí jsme si nedávali. Říkali si, že to asi nebude nic světoborného. Ale jak jsem do barelu pod mostem lil už třetí konev vody, věděl jsem, že jsem vyhráli,“ říká krátce po vyhlášení výsledků Tomáš z lysického týmu.

Gratuluje mu i spolužák Matěj Kopřiva. V Letovicích se umisťuje na třetím místě v kategorii dovezených mostů.