Odborníci z galerie dohlíželi na instalaci pláten i nastavení ideálních klimatických podmínek, dnes provedli závěrečnou inspekci. "Všechna plátna byla úspěšně nainstalována. Dolaďujeme některé detaily, například osvětlení, a experti zároveň provádějí poslední prohlídky obrazů před spuštěním testovacího provozu," řekl starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina (TOP 09).



Praha spolu s GHMP stanovila pro zapůjčení a vystavení děl přísné podmínky. Týkají se bezpečnosti, úrovně a kvality výstavních prostor, osvětlení či stálé teploty a vlhkosti. V prostorách je kolem 20 stupňů Celsia a padesátiprocentní vlhkost. Samotnou přepravu zajistila specializovaná firma. Pro transport obrazů, z nichž největší měří osm krát šest metrů, použila klimatizované boxy a kamiony. Na zámku plátna instaloval se svým týmem akademický malíř a restaurátor Tomáš Berger.



Moravský Krumlov investoval do vytvoření vhodných podmínek ve východním křídle 63 milionů korun, většinu získal z dotací od ministerstva kultury a část také z rozpočtu Jihomoravského kraje. Místní zámek nyní splňuje nejvyšší evropské parametry pro vystavení uměleckých děl. "Slovanská epopej je součástí genia loci Moravského Krumlova již dlouhá desetiletí. Věříme, že výstava přitáhne nejen návštěvníky z České republiky, ale i milovníky secese z celé Evropy. Je to také cesta k prosperitě celého regionu," dodal Třetina.



Správci epopeje, GHMP, jsou s podmínkami na zámku spokojeni. "Diametrálně se liší od těch, ze kterých byla před deseti lety odvážena. Kvůli prostorou nebylo možné dodržet posloupnost pláten a cyklus je na přeskáčku, k tomu vydáme letáky, aby se návštěvníci orientovali. Věříme, že k epopeji brzy veřejnost obrátí svou pozornost a bude tak zhodnoceno úsilí nás všech o její opětovné zpřístupnění," uvedla ředitelka galerie Magdalena Juříková.

Zkušební provoz výstavy začne na přelomu července a srpna. S ohledem na opatření proti šíření koronaviru je omezeno množství návštěvníků a je lepší si vstupenku pořídit předem na webu www.mucha-epopej.cz. Plné vstupné stojí 250 korun.



Cyklus obrazů tvoří 20 velkých pláten, která Mucha maloval od roku 1910 dalších 18 let a věnoval je Praze. Prvních 11 pláten epopeje bylo v roce 1919 vystaveno v pražském Klementinu a v letech 1920 až 1921 sklízela úspěchy na expozicích v New Yorku a Chicagu. Celá epopej byla poprvé vystavena v roce 1928 ve Veletržním paláci v Praze a obrazy přešly pod správu Galerie hlavního města Prahy. V roce 1933 byla plátna srolována a uložena do depozitáře. Až v roce 1963 byla opět vystavena na zámku v Moravském Krumlově, odkud je v roce 2011 tehdejší vedení Prahy nechalo odvézt. Poté byly v depozitáři GHMP, protože je Praha nemá kde vystavovat. Po návratu do Prahy má být dílo 25 let umístěno v budově Savarinu na Václavském náměstí.