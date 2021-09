A výhled? „Nevím, jestli je to prognóza, nebo přání, že podzimní sezona teprve začne,“ dodává mykolog. Jak dodal, v historii ratíškovické výstavy hub mohli návštěvníci vidět už kolem tisícovky druhů. „Každý ročník se tady objeví nějaký nový,“ doplnil.

Upozornil tak na aktuální nelehkou situaci houbařů na jihu Moravy. „Do minulé neděle houby rostly pěkně. Pak ale tři dny foukaly větry, nastal prudký útlum. Měli jsme tak obavy o počet vystavovaných druhů. Abychom měli co ukázat, tak jedna část z nás vyjela až do Beskyd, ale ostatní houby jsou z Dúbravy od Mutěnic až po Vracov a Bzenec,“ přiblížil mykolog.

Po roční covidové přestávce zavítalo za houbami do hasičské zbrojnice více než patnáct set lidí. Hned tři dny se mohli kochat krásnou a vůní hub, a to nejen z okolí Ratíškovic, ale i z Beskyd. Vzácný měcháč písečný si našel cestu na výstavu dokonce až z Itálie. „Jezdí k nám lidi, kteří se o houby zajímají, takže se pak o nich dobře vykládá. Určitě jsme tady měli 250 druhů, přitom bychom byli rádi i za dvě stě,“ říká prezident ratíškovického Mykologického kroužku Václav Koplík.

