Přestože o půlnoci z neděle na pondělí vstoupilo Rakousko do dalšího tvrdého lockdownu, kontroly na hranicích zatím vláda neobnovila. „Byla jsem připravená, že zase budu muset něco vysvětlovat. Měla jsem trošku obavy, že tam budou stát. Ale naštěstí jsme projeli bez jakéhokoli zdržení. Ráno jsem si ale nechala rezervu. A hodlá to tak dělat každý den, kdyby se náhodou cokoli změnilo,“ okomentovala pro Deník Rovnost pendlerka.

Informace o tom, že by měli pravidelně stavět na rakouské straně hranice policisté a vojáci, neměl v pondělí odpoledne ani jihomoravský policejní mluvčí Pavel Šváb. „V Rakousku jsou kontroly pouze namátkové. Nicméně pokud by se mělo cokoli změnit, řidiči se to včas dozvědí. Jsme ve spojení prostřednictvím kontaktního centra policie Mikulov-Drasenhofen,“ uklidnil Šváb.