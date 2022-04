Autorkou všech šatů, které návštěvníci zámku obdivují, je Jana Tóthová. Právě období rokoka má z historie nejraději. „Snažím se přizpůsobit vzory té době. Materiál je přírodní: bavlna, vlna, hedvábí a podobně. Prostě to, co bylo v osmnáctém století k dispozici. Jedny šaty mi trvají zhruba měsíc, záleží na míře zdobení," přibližuje nadšenkyně do historie.