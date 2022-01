Informaci potvrdili jak z vedení Lednice, tak i Břeclavi. „Je to tak. Nemyslím si, že jde o něco tajného. Zájemci už dokonce jednali na radnici. Detaily mi nejsou známé, ovšem ještě to bude vzhledem k tomu, v jaké lokalitě se areál kempu nachází, běh na dlouhou trať, “ potvrdil Svatopluk Pěček, starosta Břeclavi, do jejíhož katastru kemp spadá.

Současná majitelka nyní podle zjištění Deníku s budoucím vlastníkem jedná. Potřebám turistů a návštěvníků Lednicko-valtického areálu by pozemek naproti Mlýnského rybníka měl sloužit i nadále. Zřejmě však již nikoli jako autokemp. „Slyšel jsem, že noví zájemci chtějí území využít jinak. Jakmile bude jasno, budu rád, když nám sdělí své záměry. U mě mají dveře otevřené,“ nechal se slyšet lednický starosta Libor Kabát.

Nynější majitelka Irena Sadílková se na přímý dotaz redakce vyjádřit odmítla. „K žádnému prodeji nedošlo. Ještě nejsme ani domluvení na ničem konkrétním, nevím, jaká bude budoucnost. Jsou to pouze dohady a spekulace, o kterých se šušká,“ konstatovala Sadílková.

Otázku budoucnosti autokempu skloňují Ledničtí a Břeclavští mimo jiné také v návaznosti na roky připravovanou cyklostezku, která by měla propojit katastry obou sousedících sídel. „S původními vlastníky kempu jsme byli domluveni, že by stezka měla vést skrz jejich pozemek tak, aby se zde mohli kupříkladu občerstvovat cyklisté. Další jednání poté vedla nynější majitelka, která již byla proti a nesouhlasila. Proto jsme začali pracovat na náhradní variantě. Vše nyní závisí od pozemkových úprav v místní části Charvátská Nová Ves. A ty se tíhnou už šest let,“ připomněl Pěček.

Právě v návaznosti na výstavbu cyklostezky se se zájemcem o autokemp setkal i břeclavský zastupitel a předseda dopravní komise města Filip Šálek. „Nechci předbíhat, ale je docela možné, že se k variantě cyklostezky vedoucí přes kemp vrátíme. Když jsme se o tom s pánem bavili, zmínil, že v tom nevidí problém. Možnost otevřít toto téma tady tedy je,“ prozradil Šálek.

Chystaná cyklostezka by měla přirozeně navázat na lednickou kolonádu. „V cyklostezce a stezce pro pěší jsme viděli jakousi provázanost s kolonádou a prodloužení lázeňské cesty až do kempu. Cesta po hrázi přeci jen není pro pěší a cyklisty ideální. Zabývali jsme se celou řadou variant, nakonec se zvolila ta trošku vzdálenější, která směřovala několik desítek metrů dál po toku Včelínku. Vypadá to, že nám ale stejně nezbude než reagovat na pozemkové úpravy v Charvátské Nové Vsi a stezku přesměrovat. Uvidíme, co na to později noví majitelé,“ řekl Kabát.

Autokemp Apollo je v provozu již od roku 1960. Například Lenka Procházková z Blanenska s ním má spojené vzpomínky na nezapomenutelné volejbalové turnaje s přáteli a lahodné víno. „Vzpomínám si, že se jednou turnaj nedohrál kvůli bouřce. Hřiště byla taková napůl přírodní a i přes den ve velkém otravovali komáři. Ale to nikdo neřešil. Vždy tam totiž byla bezvadná atmosféra, večer posezení a vynikající víno. Pořád tam máme řadu kamarádů, i když už se hraje jinde,“ usmívala se žena.

Živé vzpomínky má na autokemp a okolí Mlýnského rybníka také starosta Pěček. „Vzpomínám si, že u rybníka bývala pokladna, restaurace, půjčovna lodiček. Až k Apollónovu chrámu pak bývala louka posetá dekami lidí z okolí, kteří se sem přijeli vykoupat. Bývala tady hezká písčitá pláž, kde stavěly děti hrady jako u moře,“ popsal.

Podobně velké kempy jako je Apollo v blízkém okolí Břeclavi chybějí. „Pokud by skončil, byla by to škoda. Kdysi býval kemp ještě v Břeclavi, ovšem ten je zavřený už dávno. Apollo je poslední větší, ve kterém se v Lednicko-valtickém areálu dá ubytovat,“ přemítal břeclavský zastupitel Šálek.

Na stovky lidí, kteří k rybníku vedle autokempu dennodenně v létě směřovaly za osvěžením, si pamatuje i starosta Kabát. „Doba největší slávy kempu byla spojená jednoznačně s fungováním pláže pod Apollem. Pamatuji si to z dob, kdy ještě v Břeclavi nebylo v provozu letní koupaliště. V létě to tady vždycky žilo, a bylo zde veselo. Pak se voda v rybníce začala kazit a i toho vymizelo,“ poznamenal Kabát.