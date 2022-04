Před rozhodnutím, z čeho vlastně zaplatit nezbytnou investici pro rozvoj a fungování obce, na Břeclavsku stojí také v Bavorech a Nikolčicích či v obcích Vavřinec, Žďárná a Suchý na Blanensku. „Jsme v pasti. Nicméně tento projekt neděláme do šuplíku. Jde o věc, která je potřeba, a která bude lidem sloužit sto až sto padesát let. Podpora státu je sedmdesát procent. Ovšem i přesto je ten zbytek taková darda, že nevím, jak to utáhneme,“ přiblížil starosta Boleradic Antonín Vejvančický.