Místo tyčinkových antigenních testů pro odběr z přední části nosu měli k dispozici ty ze slin. „Sbírejte sliny, děcka. Máte někdo dobrou svačinu? Vytáhněte ji, ať se vám sbíhají a nemáte sucho v puse,“ žertoval před testovací učebnou školník Ivo Musil. Reálně si však nemohli pomoci ani žvýkačkou, ovlivnili by tím test.

Už před půl osmou ráno vešel do školy prvňák Richard Kalců ze sousedního Pavlova. Přivezl ho otec. „Syn se těší na kamarády. Ani jsem nevěděl, že budou používat jiné testy. Je to fajn, určitě by ale vydržel i trochu toho šťourání v nose,“ komentoval.

Každá třída má na testování vyčleněné vlastní prostory. „Ve spolupráci s vedením obce jsme zajistili pro naši školu neinvazivní antigenní testy slinné,“ potvrdil ředitel školy Zbyněk Háder. Aby návrat žákům ulehčili. Na vše v pondělí ráno dohlížely asistentky, které rodičům v případě potřeby poradily.

Další kolo? Ve čtvrtek

Několik minut musel malý Richard počkat, než na něj přišla řada, poté se jeho táta pustil do připravování setu. „Plivání nám trochu trvalo, ale příště to bude lepší,“ usmívali se oba, když čekali na výsledek. Byl negativní. Podle ředitele školy pozitivní test neměl nikdo.

Předpokládané menší zdržení zahájení výuky se nekonalo. Poslední testovaný žák usedl do lavice pět minut po osmé. Další kolo testů školáky čeká ve čtvrtek.

U skříněk na chodbě se ale objevily i slzy. Avšak ne z plivání. Některé děti si na domácí výuku zvykly a obnovený ranní rituál brzkého vstávání, oblékání a chození do školy na ně dolehl. „Syn si zase rychle zvykne,“ řekla matka školáka Františka Týmala.

V Dolních Věstonicích tento týden nejprve začali chodit do školy prvňáci, druháci a třeťáci. „Na prvním stupni máme devadesát dětí. Koupené testy nám vyjdou při rotační výuce zhruba na pět týdnů. Budeme je v případě potřeby nakupovat určitě do konce školního roku. Jako zřizovatel nesouhlasíme s využitím nosních antigenních testů,“ uvedla starostka obce Jaroslava Rajchlová.

Tyčinkové testy škola dostává zdarma, za první várku neinvazivních zaplatili padesát tisíc korun.

Podle posledních informací ministerstvo zdravotnictví rozšíří možné způsoby antigenního testování na covid do škol, které v soutěži postupně vybírá Správa státních hmotných rezerv. Dosud muselo jít o testy z přední části nosu.