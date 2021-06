„Všichni se začínají vzpamatovávat. Celá budova městyse slouží jako sklad potřebného materiálu. Lidé si tam chodí pro nářadí, potraviny, pití, hygienické potřeby, metly, lopaty i pytle,“ popisuje v neděli odpoledne.

Cílem všech je nyní především zabezpečit střechy domů. Na začátek týdne totiž meteorologové předpovídají další bouřky. „Místnímu stolařství Víšek se podařilo s pomocí hasičů zprovoznit pilu. Protože je dřeva dostatek, je pan stolař schopný zajistit a nařezat latě z jakéhokoli druhu dřeva. Ty se potom používají na zabezpečení plachet na střechy. Co mu ovšem obrovsky schází, je impregnace. Pokud by se podařila sehnat, mohli by řemeslníci ihned začít na domech dělat střechy nové. Bez impregnace to ale nejde,“ vyzývá Kosíková.

Velká poptávka je v Moravské Nové Vsi také po opalovacích krémech, powerbankách či elektrostanicích. „Je hrozné horko, všichni jsme spálení. Na opalovací krémy nikdo z nás nepomyslel,“ zdůvodňuje.

Jako obrovskou pomoc vnímá přípravu jídel, které dobrovolníci vaří v místní myslivně. „Údajně denně vydají až dva tisíce jídel. Sama jsem tam byla pro jídlo nám a sousedům. Jsou neuvěřitelní, moc nám to pomáhá. Nemusíme se starat o vaření a můžeme dál pracovat. Navíc si nás vážně hýčkají, jídla jsou moc dobrá,“ usmívá se.

Zdůrazňuje, že lidé, kteří mají k dispozici pily a další techniku, s níž by mohli s odklízením sutin pomoci, jsou v Moravské Nové Vsi vítaní. „Skutečně je obrovský nedostatek všeho. Sráží se tu jeden dům za druhým, všude je jen stavební materiál. Jedno naložené auto odjede a přijede další. Je to nekonečné,“ popisuje žena, která vyzdvihuje ochotu zcela cizích dobrovolníků a řemeslníků, kteří nezištně přijeli pomáhat.