V kategorii malé vinařství do padesáti tisíc litrů za rok uspělo vinařství Salabka z Prahy a v kategorii velké vinařství nad 250 tisíc litrů za rok komisi stejně jako v předchozím roce nejvíce zaujalo vinařství Lahofer z Dobšic na Znojemsku.

Filozofií čerstvého šampiona je šetrné zacházení s vinicemi a respekt a ohleduplný přístup k přírodě. „To a jedinečný pálavský terroir nám pomáhá vyrábět vína charakteristická svou hlubokou mineralitou a kořenitostí. Ocenění nejen našich vín, ale i toho, jak k nim přistupujeme a pracujeme ve vinařství nás nesmírně těší, ale i zavazuje do dalších let,“ sdělil obchodní ředitel vítězného vinařství Reisten Roman Frič

Ve finále se utkalo devět vinařství. Za malá vinařství to byla Salabka Praha, jediný zástupce z Čech, Vinařství Lacina z Velkých Pavlovic na Břeclavsku a Vinařství Piálek & Jäger z Nového Šaldorfu na Znojemsku. Za střední vinařství postoupilo do finále Thaya vinařství z Hnanic na Znojemsku, mikulovský Miroslav Volařík a vítězný REISTEN. V kategorii velkých vinařství soutěžilo Château Valtice, Vinařství Lahofer a Nové Vinařství z Drnholce na Břeclavsku.

Kromě hlavních cen Svaz vinařů udělil i další ocenění. Enologem roku 2021, což je cena mladému vinaři, enologovi do čtyřiceti let, se stal Jakub Smrčka z Thaya vinařství. Cenu Počin roku 2021 získal Ústav vinohradnictví a vinařství zahradnické fakulty Mendelovy univerzity za uvedení do života inovativního projektu na opětovné využití kvasných plynů. Cenu profesora Viléma Krause pro významnou vinařskou osobnost za její celoživotní přínos v oboru vinohradnictví nebo vinařství pak obdržel Břetislav Palička.

Vítězi soutěže Vinařství roku se v minulosti stala vinařství Škrobák, Víno J. Stávek, Vinselekt Michlovský, Bohemia Sekt, Hana Mádlová, Znovín Znojmo, Château Valtice – Vinné sklepy Valtice, Zámecké vinařství Bzenec, Vican rodinné vinařství a dvakrát vinařství Sonberk.