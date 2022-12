„Moc se omlouváme všem návštěvníkům, ale do odvolání je Dům přírody uzavřen. Více jak polovina expozice nefunguje z důvodu poruchy. Situace je dále neúnosná, nemůžeme chtít vstupné za něco, co nefunguje. Doufáme, že se brzo podaří majiteli objektu sehnat peníze na opravu a zase budeme moci otevřít,“ informovali zástupci Domu přírody na sociální síti. S jeho vedením se Deníku ve čtvrtek spojit nepodařilo.

Skleník v centru Blanska rozvířil diskuzi, pokračuje v kině

Stavba stála pětaosmdesát milionů korun a téměř třiasedmdesát z nich pokryla Evropská unie. Majitelem domu je Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky. Podle mluvčí agentury Karolíny Šulové jsou problémy elektroinstalace způsobené jejím opotřebením. Firma, která ji před lety dělala, za to podle ní nemůže.

„Dům přírody pro veřejnost funguje již sedm let, je přirozené, že zařízení stárne. Po revizi elektroinstalace a řídicího systému jsme zjistili stav, který se musí vyřešit generální opravou,“ sdělila Deníku Šůlová.

Agentura už oslovila několik firem a hledá peníze v rozpočtu. To může být s ohledem na závěr roku a zvýšené náklady například na energie problém. Odhadem by oprava měla stát několik set tisíc korun.

Dům přírody Moravského krasu



• Dům přírody vznikl před třemi lety jako výchozí bod pro návštěvníky Moravského krasu.



• Nabízí interaktivní expozice o místní přírodě a ekologii.



• Stavba stála pětaosmdesát milionů korun. Téměř třiasedmdesát z nich pokryla Evropská unie.



• Před epidemií koronaviru ho ročně navštívilo přes čtyřicet tisíc návštěvníků.

Podle informací Deníku je možné, že nejdříve však dojde k provizorní úpravě. Kdy? Zřejmě ještě do konce roku nebo začátkem toho příštího. A pak přijde na řadu nákladnější zásah.

„Řízení expozice bylo poplatné době, ve které se instalovalo. Relé prostě časem odešla. Přemýšlíme, jak to udělat lépe a jednodušeji s využitím modernějších technologií. Teď když elektronické řízení vypadlo, muselo se půl hodiny čekat, než se mohlo nahodit znovu. U jednotlivých expozic by to šlo i ručně, ale to pracovníkům zakazuje současná vyhláška,“ řekl vedoucí jihomoravského provozního oddělení agentury Josef Husták.

Generální oprava by Dům přírody podle něj zavřela zhruba na další dva týdny. Na Skalním mlýně ho před epidemií koronaviru navštěvovalo přes čtyřicet tisíc lidí za rok. „Držím pěsti ať se to brzo podaří zase dát dohromady a vše funguje tak jak má,“ vzkázala za příznivce přírodovědeckého naučného zařízení například Martina Pospíšilová.

V krasu jeho pracovníci nabízí dvacítku výukových programů. Moderní návštěvnické středisko má vnitřní a venkovní expozice a 3D kino. V přízemí domu si návštěvníci mohou prohlédnout výstavu především o místních živočiších.

Řada exponátů je interaktivní, k dispozici jsou mimo jiné dotykové obrazovky. Na delší čas se hlavně děti mohou zabavit v prvním patře. Najdou tam totiž například kino nebo model pece na železo. „Moravský kras byl dřív významným nalezištěm. Kvůli železu zde byly v minulosti dvě třetiny míst vykácených,“ připomenula již dříve historii oblasti ředitelka zařízení Tereza Tesařová.