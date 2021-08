Zatímco do škol a školek v Mikulčicích a Lužicích nastoupí děti 1. září, v Hruškách a Moravské Nové Vsi řeší, kam děti na nezbytně nutnou dobu umístit. „Děti budou mít kam chodit. Domlouvají se dočasné varianty v okolních obcích, včetně dopravy. Dojíždění by mělo být asi jen na dva až tři měsíce, odhadem do listopadu,“ zmínil hejtman Grolich.

Jednání se kromě starostů zúčastnili také zástupci humanitárních organizací a dalších složek, které v oblastech zasažených tornádem působí. Jedním z témat schůzky byly proto také postupné připojování domácností na přívody energií nebo spolupráce s dobrovolníky.

Plyn a elektřina funguje již téměř všude. Podle zástupců kraje zbývají dokončit jednotky přípojek v Hruškách a Mikulčicích. „Zatím je to provizorní, obratem se začne pracovat na standardním připojení, které se dá do země. To potrvá určitě do konce příštího roku,“ upřesnil hejtman.

Stále více organizovaněji se začíná řešit dobrovolnická pomoc. „Jestli jste s někým konkrétním domluvení, jeďte. Ozývají se nám ale i různé firmy a podobně, že nabízí autobus s nějakým počtem lidí. V těchto případech je dobré dát předem vědět. Na kontaktních místech s nimi pak počítají a pošlou je tam, kde jsou potřeba,“ řekl Grolich.

Starostové zasažených obcí se shodli na tom, že by uvítali spíš jednodenní pomocníky bez potřeby noclehu.

K přenocování však mohou dobrovolníci stále využít vlak v Hruškách, odkud je autobusy rozvezou do obcí.

Hejtman po jednání také zmínil, že po víkendu kraj skončí s proplácením jídel. „Dobrovolníků už tam tolik není, téměř všichni už mají energie a bohužel se to dostává do fáze, kdy tam chodí i lidé, kteří nebyli zasažení, ani nijak nepomáhají. A to jenom proto, že je jídlo zadarmo. Fungují už i hospody, kam si ti, co nevaří doma, můžou zajít,“ vysvětlil Grolich.

Armáda v obcích setrvá až do 6. srpna. Aktuálně vypomáhá zejména s převážením lokálních skládek na velké, které si v dalším týdnu přeberou soukromé vysoutěžené firmy. V terénu stále dohlíží i policisté.

Český červený kříž začal vyplácet příspěvek ve výši pěti tisíc korun na posudek pro účely čerpání státní dotace na obnovu bydlení. Příspěvek v hotovosti bude vyplácet přímo v obcích. Jak z kraje zdůraznili, termíny a místa výplaty budou v obcích předem oznámeny. „Každé postižené domácnosti dá pět tisíc korun, jejich seznamy má nezisková organizace od starostů. Pro vyplácení větších peněz ze sbírek se aktuálně řeší metodika, aby byly splněné všechny formální náležitosti,“ dodala mluvčí kraje Alena Knotková.