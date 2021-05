Zásadní vliv má také počasí a podmínky v okolí. „Kombinací těchto vlivů jsou některé sochy velmi vážně poškozeny a náš zásah je z hlediska jejich udržení v exteriéru v některých případech poslední možný. Některé ze soch tak již v budoucnu nebude možné zrestaurovat pro ponechání v parku a bude doporučeno jejich přesunutí do interiéru s tím, že pro park je možné zhotovení kopie podobně jako už v minulosti,“ připustila Macounová.

Poškození na několika nových sochách potvrdila také ředitelka zámku Eva Oubělická. „Již řešíme nápravu. Mrzí nás to, protože to je skutečně s největší pravděpodobností důsledek nevhodného chování návštěvníků. Pracujeme s veřejností v tomto duchu a snažíme se apelovat na to, aby lidé sochy nevyužívali k focení, neopírali se o ně či na ně dokonce nelezli,“ ujistila Oubělická.

Po celou dobu, co v zámeckém parku pracují, přitom mají restaurátoři možnost pozorovat chování návštěvníků a mnohdy je i okřiknout či upozornit, že se na sochy nesedá, neodkládá se na ně sklenka červeného a neleze se po nich.

Selhání jednotlivců

„Díky tomu, že jsme v parku v sezóně téměř denně, jsme také většinou první, kdo nějaké to mechanické poškození objeví a protože jsou sochy v parku naší srdcovkou, tak jej při takzvaném nezplatného melouchu opravíme. Postupem času ale poškození přibývají čím dál častěji a ve větším rozsahu a my se musíme věnovat sochám, které máme tu danou sezónu opravit,“ popisovala restaurátorka.

Navíc to je jejich práce a nikoli koníček, a proto nemohou donekonečna opravovat již opravené. „Věříme, že se v případě návštěvníků jedná vždy jen o selhání jednotlivců. Vážíme se o to víc každého, který do našeho parku chodí odpočívat, profitovat z jeho krásy, klidu a pohody, zatímco vnímá, kolik práce, financí a času je za péči o toto krásné místo,“ zdůraznila ředitelka zámku Oubělická.

Většina barokních soch ve slavkovském zámeckém parku byla vytvořena v období přelomu sedmnáctého a osmnáctého století špičkovým italským sochařem Giovannim Giulianim z takzvaného mušlového vápence.

„Objednavatelem by říšský vicekancléř Dominik Ondřej hrabě Kounic, který nechal přebudovat své rodové sídlo ve Slavkově. Část barokních soch byla později vytvořena Giulianiho žákem Ignácem Lengelacherem. V sedmdesátých letech dvacátého století došlo rekonstrukci zámeckého parku a v návaznosti byly restaurovány i sochy,“ přiblížil historik Martin Rája.