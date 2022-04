Nejen ji teď vyděsilo video, které v neděli pořídili lidé žijící v nedalekých Přítlukách. Je na něm zachycený větrný vír připomínající takzvanou trombu, tedy rotující vzduch pod bouřkovým oblakem. „Mamka byla docela vystrašená. Od té doby, co se loni prohnalo tornádo jihem Moravy, pravidelně kouká na všechny přicházející bouřky,“ tvrdí dcera autorky videa Lucie Vrba.

Záznam na popud Deníku Rovnost zkontrolovali meteorologové. „Po konzultaci s kolegy to vypadá, že to tromba s velkou pravděpodobností mohla být. Jde o rotující vzduch pod bouřkovým oblakem. Díky tomu, že se ale nedotkla země, nebyla nijak nebezpečná,“ reagoval Peter Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně.

Video doprovázené hlasitým hukotem v pozadí připomnělo loňskou katastrofu také lidem na sociálních sítích. „Je tohle vše výstraha na blížící se letošní léto? Na přicházející silnější bouřce z Rakouska se u Břeclavi ukázala už trochu vyvinutější tromba. První silnější bouřky a už tolik hlášení,“ uvedla například Wiki Suarez ze skupiny, která na Facebooku sleduje vývoj počasí. Připomněla, že se bouřka přesunula na sousední Hodonínsko, kde padaly i kroupy. Současně upozornila, že situaci je nutné neustále hlídat.

Co je tromba?

- Jde o rotující vzduch nacházející se pod bouřkovým mrakem.

-Zviditelnit se může v případě vyšší vlhkosti vzduchu.

- Tromba na rozdíl od tornáda nedosahuje k zemi a není nijak nebezpečná.

- Čas od času se v souvislosti se silnými bouřkami nebo přeháňkami objevuje i na jihu Moravy, nejedná se tedy o zřídkavý jev.

- Proměnlivé počasí bude pokračovat i v dalších dnech. Provázet ho budou přeháňky, déšť i slunečnější dny. Objevit se mohou i přízemní mrazíky.

Loňskému řádění tornáda v Moravské Nové Vsi rodina Lucie Sopkové jen těsně unikla. Ničivý živel se zastavil asi padesát metrů od domu, kde žije s partnerem a dvěma dcerami. „Stejně jako loni 24. června jsem i nyní 24. dubna byla v práci. Můj pocit z toho, co se dělo venku, byl hrozný. Všichni z nás jsou od řádění tornáda poučení, že nesmějí stát především v blízkosti oken. No ovšem opět jsme všichni stáli u okna a tiše pozorovali, co se venku děje. Děsí mě to,“ řekla.

Tromby nejsou podle meteorologa Hrušky ničím výjimečným. Podle něj může bý vidět při vysoké vlhkosti vzduchu. „Nedosahuje ale k zemi a není nebezpečná. Občas se v souvislosti s bouřkami nebo i silnějšími přeháňkami objeví, takže není to úplně zřídkavý jev,“ sdělil. Na nedělní bouřky vydali meteorologové dopředu i výstrahu. Počítali se silnějšími nárazy větru i menšími kroupami.

Obavy z dalšího výskytu tornád na jihu Moravy mít lidé nemusejí. „Tornádo oproti trombě dosahuje k zemi a způsobuje velké škody. U nás se vyskytuje zřídka a to, které bylo minulý rok, bylo na naše poměry naprosto výjimečně silné. Je velmi malá pravděpodobnost, že by se něco podobného vyskytlo v blízké budoucnosti,“ domnívá se Hruška.