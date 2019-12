Hemzová přes internet nakupuje takřka pro celou rodinu. „Objednávám takhle oblečení, kosmetiku i elektroniku,“ poznamenala mladá žena.

Letošní vánoční hit jsou především chytré náramky a hodinky. Podle údajů nákupního rádce Heureka.cz prodej tohoto zboží od září vzrostl o šedesát procent. „Čekáme také významný nárůst zájmu o virtuální realitu. Konzole a brýle jsou cenově dostupnější než loni,“ řekla obsahová manažerka Heureky Alexandra Čermáková.

Vánoční nákupy přes internet:



Česká pošta:

• v Brně a na jihu Moravy nyní bez zásadní problémů

• reakce na zvýšení předvánočního náporu: prodloužení otevírací doby poboček a výpomoci

• garance dodávky do Vánoc: balík do ruky podaný do 19. prosince



Společnost DPD:

• nárůst objemu balíků: o 40 – 60 procent

• garance dodávky do Vánoc: předání od e-shopů do 18. prosince

• Hity letošních Vánoc: chytré náramky a hodinky

Nákupní horečka v internetových obchodech dosáhla v celorepublikvém měřítku letošního maxima v úterý. V tento den zákazníci zaplatili podle údajů společnosti Shoptet přes 1,1 miliardy korun. Množství utracených peněz podle odhadů odborníků stoupne oproti předchozímu předvánočnímu období až o pětinu.



Podle údajů portálu Heureka.cz online nákupy vrcholí v polovině prosince. Nejsilnější dny jsou druhé a třetí prosincové pondělí. „Nejzazší termín pro objednání dárků online a využití standardních druhů dopravy je letos pondělí 16. prosince,“ uvedla za Heureku Adéla Berková. Po tomto datu je lepší využít výdejní místa e-shopů nebo jejich kamenné prodejny.

POŠTA: NÁPOR ZVLÁDÁME

Výrazné zvýšení počtu přepravovaných balíků registruje také Česká pošta. Podle mluvčího státního podniku Iva Vysoudila situaci v Brně a na celé jižní Moravě zvládá bez zásadních problémů. „Kdyby se předvánoční nápor zvýšil, jsme schopní na něj reagovat třeba prodloužením otevírací doby poboček nebo výpomocemi,“ sdělil. Brigádníky pošta hledala už od léta. Garantuje doručení balíku do ruky do Vánoc, pokud je podaný do 19. prosince.



Zaměstnancům distribuční společnosti DPD, která má depo v Měníně na Brněnsku, se před Vánoci zvýšil počet balíků o čtyřicet až šedesát procent oproti zbytku roku. „Zákazníkům doporučujeme objednávat balíčky tak, aby nám je e-shopy předaly k přepravě nejpozději 18. prosince,“ vzkázal jednatel společnosti Miloš Malaník.