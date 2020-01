Nejenom několik „přeshraničních“ naučných stezek vedoucích v okolí hradu Pernštejna na rozhraní Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje přibližujících nejen zachovalou přírodu, ale i řadu různých pamětihodností, je možné obdivovat v těsném okolí městečka Nedvědice.

Okolí Pernštejna. | Foto: Deník / Lenka Mašová

V létě bude po pětiletém úsilí dokončena obnova někdejší vrchnostenské okrasné zahrady na jižním svahu pod hradem, a to do podoby z konce 19. století, kdy patřila mezi patnáct nejvýznamnějších zahrad na Moravě a ve Slezsku. Postupem let však celý kopec včetně pozůstatků zahrady zarostl hustou vegetací, takže po čase už jen málokdo, a dokonce i z místních lidí, měl o chátrající ukázce zahradního umění bližší povědomí.