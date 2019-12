Obyvatel bude ještě víc. Kraj se připravuje

Jižní Morava – Jaké je to čelit nárůstu počtu obyvatel zažívají už přes dvacet let v brněnském Žebětíně. „Když jsem v roce 1998 nastupoval do funkce, žilo u nás 1980 lidí. K 1. lednu příštího roku by jich mělo být pět tisíc,“ vyčíslil starosta Vít Beran. Podobné problémy jako městská část může kvůli rostoucí lidnatosti řešit i Jihomoravský kraj, plyne z posledních údajů Českého statistického úřadu.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK/Šimánek Vít