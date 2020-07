"Do Moravského krasu se vrátily nějaké druhy a my jim vytváříme prostor. Máme vážný důvod se domnívat, že právě na portálu Býčí skály a v blízkosti na dalších skalách se zahnízdil kriticky ohrožený druh dravce," uvedl Štefka. O jaký druh přesně jde, Štefka na žádost ornitologů neprozradil.

Loni v srpnu správa krasu informovala, že do Moravského krasu se po téměř padesáti letech vrátili sokoli, kteří úspěšně vyvedli mláďata. Lokalitu tehdy pro zajištění klidu na hnízdišti ochranáři utajili.

Kvůli hnízdění dravců se letošní dny zpřístupnění jeskyně přesunou z května na druhou polovinu června až července. "Omezíme také přístup do prostor před Býčí skálou. Přístup tam bude možný jen k základně, kterou tam mají jeskyňáři. Ti jsou už informovaní, ví, jak se v okolí mají chovat," uvedl Štefka.

Dočasně zrušeno bude ohniště u Býčí skály, také turisticky značená cesta směrem na kostelík. Do okolí Býčí skály už ochranáři začali umísťovat informační tabulky, které omezení návštěvníkům vysvětlují. Omezení by měla trvat asi do poloviny června.

Býčí skála leží ve střední části Moravského krasu. Podle vědců sloužila její přední část v době železné jako rituální obětiště. Badatel Jindřich Wankel našel na tomto místě koncem 19. století ostatky 40 lidí a mnoho vzácných předmětů.

Za druhé světové války měli v jeskyni nacisté továrnu na výrobu leteckých motorů. Speleologové zpřístupňují malou část Býčí skály veřejnosti vždy jen o květnových víkendech, loni si jeskyni prohlédlo asi 3000 zájemců.