Výsledek oceňuje například Eva Pfefferová z nedalekého Mikulova. „Poprvé jsem si je spíše ze zvědavosti objednala před pár týdny. Cena je oproti běžně dostupným okurkům mírně vyšší, ale to nevadí. Chuť vše vynahradí. Rázem nejíte nic mdlého, ale skutečný okurek jako utržený na zahrádce. A bez pesticidů,“ pochvalovala si.

Osud rajčat z velkoněmčické farmy



- Na farmě ve Velkých Němčicích, která patří k největšímv pěstování zeleniny v republice, původně rostla rajčata.

- Na začátku letošního roku je napadl nebezpečný virus ToBRFV, který způsoboval jejich znetvoření a špatné dozrávání. Farmáři museli rostliny zlikvidovat a skleník vydezinfikovat.

- Na farmě se následně pustili do pěstování okurek.

Zatímco v klasických obchodních řetězcích si nakupující za okurku zaplatí okolo osmnácti korun, Hugo z Velkých Němčic je vyjde asi na třicet.

Ve sklenících převládá odrůda Garpo od holandského výrobce De Ruiter Seeds. Zkontrolovat kvalitu pravidelně přijíždějí odborníci z Holandska. Ti na místě také odebírají vzorky, které následně sledují v laboratoři. „Máme přesně nadefinovanou výživu, jejímž výsledkem je dobrá okurka, ze které máme radost. A těší nás, že si k ní za pouhé dva měsíce našli cestu už i zákazníci,“ uvedl vedoucí farmy Josef Karpíšek.

Denně ve sklenících otrhají něco mezi padesáti až šedesáti tisíci okurek. Celkově jde o necelých třicet tun.

Způsob pěstování okurek se podle vedoucího Karpíška od rajčat příliš neliší. „Rostliny vysazujeme na pěstební matrace a pokládáme je na kokosový substrát. Podmínky se také mění v závislosti na ročním období,“ nastínil vedoucí farmy.

Hugo se za dodržení postupů a ideálních podmínek pyšní až neuvěřitelnými přírůstky. „Pokud má vše, co potřebuje, je tato okurka schopná narůst až o šedesát centimetrů za týden. Je to vděčná rostlina a je úžasné ji sledovat,“ řekl Karpíšek.

Minulý týden mohli okurky ze skleníků u Velkých Němčic poprvé ochutnat třeba zákazníci bezobalového obchodu Sypej v Břeclavi. „Vzala jsem jich na zkoušku jen patnáct. A protože zmizely, nechala jsem si jich dovést čtyřicet. Lidé se po nich dokonce už i ptali,“ usmívala se majitelka Martina Hanáčková.

Zájem Jihomoravanů o zdravou a v tuzemsku vypěstovanou zeleninu podle prodejců roste. „Poptávka je čím dál větší. Připadá mi, že si s lockdownem zřejmě uvědomili, jak moc důležité je to, co vlastně jíme. Zajímají se o zdravou stravu. Jsem za to moc ráda,“ zareagovala Hanáčková.