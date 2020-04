Proč se bude plošně testovat?

Cílem studie je zjistit, kolik procent obyvatelstva je (či bylo) nakažených koronavirem. Podle epidemiologů se totiž v populaci pohybuje určitá skupina lidí, kteří v oficiálních statistikách pozitivních případů chybí. Nemocí si přitom prošli. Protože byl ale průběh jejich nemoci bezpříznakový, neví o tom. Tito lidé už mohou mít v těle protilátky a vybudovanou imunitu, nebo mohou být naopak stále infekční. Studie by měla odhalit, jak velké množství takových lidí v populaci je. Měla by také zjistit, které skupiny obyvatelstva se s koronavirem setkaly nejčastěji a mají už vybudovanou imunitu.

Kolik lidí se bude testovat?

Studie počítá s testem asi 27 tisíc lidí různého věku, pohlaví a vzdělání. Bude se také testovat v různých regionech.

Ve kterých regionech se bude testovat?

Výzkumníci vytipovali regiony, které se epidemiologicky velmi liší, aby získali celkový přehled o promořenosti v populaci. Testovat se tedy bude v Praze, která eviduje 123 nakažených lidí na 100 tisíc obyvatel. Mezi další plánované regiony bude patřit Jihomoravský kraj a Brno (tři až čtyři desítky nakažených na 100 tisíc obyvatel), Olomouc (161 případů na 100 tisíc obyvatel), Litoměřice (400), Uničov a Litovel (665).

Kdo konkrétně se bude testovat?

Testovat se bubou lidé ve věku od 18 do 89 let. V Praze a Brně se ale budou testovat i děti ve věku 8 až 17 let. Část lidí do studie osloví Český statistický úřad a Akademie věd tak, aby byla zajištěna reprezentativnost vzorku. Další lidé, kteří mají zájem se zapojit, mají chodit na odběrová místa. Přihlásit se přitom může kdokoli, kdo má trvalý nebo přechodný pobyt na území České republiky.

V jakém zdravotním stavu by měl být člověk, který se chce zúčastnit testování?

Takoví lidé by neměli mít žádné příznaky nemoci COVID-19. Neměli by mít hlavně teplotu nad 37 stupni Celsia. Měli by to být lidé, kteří ještě nebyli na COVID-19 testovaní a kteří také neměli v minulosti nařízenou karanténu.

Jak bude testování probíhat?

Testovat se bude ve speciálních odběrových stanech. Účastník vždy podepíše informovaný souhlas a bude mu odebrána kapka krve. Výsledek rychlotestu, který určuje přítomnost protilátek proti koronaviru, se dozví asi za půl hodiny. Pokud by byl test pozitivní, tak bude muset podstoupit ještě i klasický test prováděný z výtěru z nosohltanu. Vyplňovat bude také dotazník. V něm se budou epidemiologové ptát například na to, kde testovaný člověk pracuje nebo jestli měl v minulosti nějaké příznaky nemoci podobné COVID-19.

Souhlas se zpracováním osobních údajů vypadá takto:

Co když jsem ohrožená osoba - senior nebo chronicky nemocný pacient?

Senioři budou moct přijít v předem určených časech. Stejně tak chronicky nemocní pacienti. Například starosta Litovle popsal, že testovaní lidé budou rozdělení do několika kategorií - jako první se testům podrobí lidé s oběhovými problémy nebo těžcí diabetici.

Kde jsou po ČR odběrová místa? Najdete je na stránkách ministerstva ZDE

Co když jsem dítě?

Děti od 8 do 18 let musejí přijít v doprovodu zákonného zástupce.

Jak zjistím, kde jsou odběrové stany?

Zájemci najdou veškeré informace na webu http://covid-imunita.uzis.cz. Pokud splní kritéria, stačí bez registrace přijít na odběrové místo.

Kdy testování začne?

Odběry začnou 23. dubna.