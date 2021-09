Kvůli poničenému okolí byl příjezd zdravotníků velice obtížný. Nakonec s odbornou pomocí dorazili rakouští záchranáři, kteří si pacienty převzali. „Upřímně děkuji, že jste nezůstali stát a že jste do toho šli,“ vzkázal dvojici při ocenění policejní ředitel Územního odboru Hodonín František Klimus.

Kamarádům se podařilo s pomocí kusů dřeva čtrnáctiletou dívku vyprostit. Ta už byla podchlazená. Také zakrváceného řidiče se jim podařilo dostat na lepší místo. Navíc se jim podařilo sehnat z blízkých sklepů peřiny a také plachtu, aby je ochránili před deštěm a udrželi v teple. Chytili je za ruce a pokoušeli se je uklidnit. „Udělali jsme, co jsme mohli. Dvě a půl hodiny trvalo, než se k nám dostala pomoc,“ svěřil se Fiala.

Našli řidiče a dvě mladé dívky. Starší měla otevřenou zlomeninu ruky a pohmožděné nohy. Muž byl těžce zraněný a šoku. Čtrnáctiletá školačka zůstala dokonce zaklíněná pod zničeným linkovým autobusem. Navíc měla přeražené obě nohy. „Byla to situace, kdy člověk stál před rozhodnutím, riskovat smrt, nebo postižení? Obávali jsme se totiž toho, že jí přenesením uškodíme. Nevěděli rozsah zranění. Nakonec jsme se rozhodli, že holčičku zpod autobusu vytáhneme. Bral jsem to jako lepší variantu, než kdyby se na ni zohýbaný vrak zřítil, což se mohlo stát každou chvíli,“ přiblížil klíčové okamžiky Fiala.

To si zasloužili za svůj obětavý čin, záchranu zraněných u Mikulčic. Právě tam totiž uslyšeli volání o pomoc. Ozývalo z místa, kde ležely trosky zdemolovaného autobusu. „Okamžitě jsme zjišťovali, kolik lidí v něm v době nehody cestovalo. Všechny jsme chtěli dostat pryč a ujistit se, že jsme nikoho nepřehlédli,“ vzpomíná na první momenty po objevu vraku Roman Fiala.

/FOTO, VIDEO/ Blesky, silná bouře s krupobitím. Potom tornádo. Vzduchem létaly kusy stromů, dětské hračky, vytrhané trámy nebo utržené plechy. U Mikulčic přeťalo dráhu právě projíždějícímu autobusu. Nedlouho poté vyrazila zjistit, co se tady stalo, dvojice skromných mužů, Roman Fiala a Pavel Maloušek. Oba ve čtvrtek v hodonínském sídle republikové policie převzali ocenění Gentlemani silnic.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.