V informačních letácích i v aplikaci Poseidon zastávka přitom figurovala. Policie k ní však dala zamítavé stanovisko. Místní se to dozvěděli prakticky až při startu výluky. „O vybudování zastávky poblíž penzionu se prý jedná. Je jasné, že přes svátky se to nemohlo moc pohnout. Věřím ale, že se to co nejdříve vyřeší,“ řekl Deníku Rovnost Oldřich Kukrecht.

Podle jeho slov vozí autem do nedalekých Bílovic nad Svitavou podnájemníky několikrát denně. Ti pak dál do Brna cestují autobusem za prací nebo například k lékaři. Upřesnil, že na spojení do krajského města je takto závislá asi dvacítka ubytovaných. „Samozřejmě je to pro mě zádrhel. Lidé by si ale našli ubytování jinde, tak jim vycházím vstříc. Musí se přece nějak dostat do práce. Uvažovalo se také o zastávce pod bývalou léčebnou, ale ta je od penzionu několik set metrů. Lidé by museli chodit po neosvětlené a úzké silnici, to bylo nebezpečné,“ dodal Kukrecht.

Kdy tedy bude provizorní autobusová zastávka u řeky Svitavy fungovat? Květoslav Havlík ze společnosti Kordis, která v kraji koordinuje integrovanou dopravu, na to nedokázal v pondělí odpovědět. „To jde nyní mimo nás. Vybudování zastávky projednávají krajští silničáři s dopravní policií. Bylo navrženo řešení, které je zřejmě trošku komplikovanější a nákladnější. Řeší se, kdo vše zaplatí a vybuduje,“ řekl Havlík.

V nepříjemné situaci se ocitli nedávno také cestující, kteří nasedali na autobusovou linku z Moravské Třebové do Brna. Tu využívala řada lidí například ze severu Blanenska. Dost často staří lidé na cestě k lékařům. Soukromý dopravce ji ale zrušil. „Já tím spojem jezdil už před čtyřiceti lety jako učeň. Teď musí lidé na cestě do Brna několikrát přesedat. Vše navíc komplikuje výluka na železnici mezi Brnem a Blanskem. Pro staré lidi to musí být peklo. Neumí hledat na chytrých telefonech navazující spoje a v případě potřeby reagovat na zpoždění. I mě se cesta z Brna domů teď o dost prodloužila. Není to příjemné,“ řekl Luboš Dokoupil ze Šebetova na Blanensku.

Nedávno na krajský úřad Jihomoravského kraje doputovala žádost starostů obcí ze severu regionu, kterých se výpadek autobusové linky týká. Kromě Velkých Opatovic a sousedního Jevíčka pak například Cetkovic, Šebetova nebo Knínic. „Navrhujeme, aby se využilo stávají linky 251 v IDS mezi Skalicí nad Svitavou a Jevíčkem. Některé z autobusů by ráno a odpoledne mohly jet až do Brna a nahradit tak zrušenou linku soukromého dopravce. Uvidíme, s jakým návrhem přijde Kordis. Řešení nemůže být jen o tom, jestli je ekonomické nebo složité, jedná se o službu lidem,“ uvedla starostka Velkých Opatovic Kateřina Gerbrichová.

Květoslav Havlík potvrdil, že se problémem ohledně zrušené autobusové linky z Moravské Třebové přes Blanensko do Brna zabývají. „Linka měla licenci v sousedním kraji, o jejím zrušení jsme nevěděli. Hledá se řešení, jak ji případně nahradit. Podle aktuálních informací, má ale zmíněný dopravce, který ji zrušil, nouzi o řidiče,“ dodal Havlík. Vypracovat potřebné analýzy a navrhnout řešení by měl Kordis stihnout v lednu.