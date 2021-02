Námraza na vrtulníku může totiž zapříčinit velké potíže při vzletu. „Výkyvy počasí jako jsou námraza, jinovatka, mrznoucí mlha, mrznoucí déšť, ale i sníh či led jsou pro letadla nebezpečné, protože dokáží změnit aerodynamické vlastnosti a ohrozit tak bezpečnost letu,“ vysvětlil náčelník inženýrsko-leteckého zabezpečení Marian Mráz.

Kousky ledu nebo námrazy by mohly nasát motory nebo poškodit listy nosného a vyrovnávacího rotoru. „Pokud není námraza dokonale odstraněna, vrtulník nesmí vzlétnout“, objasnil Mráz. Personál proto musí odmrazit vrtulníky v co nejkratší době před samotným vzhledem. „V zimním období je zpravidla příprava před vzletem delší o hodinu. Někdy ale ani to nestačí a protáhne se na čtyři a více hodin, většinou když je silná námraza,“ doplnil Mráz.

Jakmile spadne teplota pod mínus tři stupně, musí se letecká technika ošetřit podle speciálních postupů. „Odmrazování zabezpečuje speciálně vyškolená obsluha. Technici vrtulníků používají k odstraňování auto TO-5 na podvozku V3S nebo Avie, které má k dispozici až čtyři rukávy. Každý má průměr pětadvacet centimetrů a fouká teplý vzduch, který má maximální teplotu šedesát stupňů Celsia. Směřují jej na listy rotoru, trup a ocasní nosník,“ vysvětlila mluvčí letiště Jindřiška Budiková.

Pokud je sníh čerstvě navátý, odstranění je pro obsluhu snadné. Smetou jej obyčejnými košťaty. Naopak u přimrzlého sněhu je nutné použít teplý vzduch.

Zatímco u osobního automobilu lze námrazu seškrabat mechanicky, u létající techniky tento postup nejde použít. „Škrabání a otloukání námrazy by mohlo způsobit poškození potahu trupu vrtulníku a tím snížit jeho pevnost. Pokud vrtulníky stojí venku, jsou listy nosného rotoru chráněny speciálními plachtami. Není to ale stoprocentní ochrana, někdy totiž může přimrznout k vrtulníku. Pokud se to stane, musí ji obsluha postupně nahřívat. Nikdy ji nesmí násilně strhávat,“ dodala Budiková.