Skupinky návštěvníků v pátek i v sobotu mířily do chovatelského areálu u vyškovského vlakového nádraží, kde se otevřela tradiční okresní výstava králíků, drůbeže a holubů. Příchozí mohli navíc navštívit i expozici s ukázkou exotických ptáků nebo prací včelařů. Právě v těchto prostorech mohli hosté na zdech objevit připomínky na bohatou a úspěšnou historii vyškovského chovatelství. První diplomy místních chovatelů se totiž datují až na začátek minulého století.

Chovatelská okresní soutěžní výstava ve Vyškově. | Foto: Deník/Petr Turek

Současné naděje reprezentují zejména děti, které se svými ušatými mazlíčky zaměřují na králičí hop. „Jde o náročnou disciplínu, kde králíci dosahují pozoruhodných výsledků, ve skoku do dálky kolem tří metrů a do výšky přes metr. Náročné je to fyzicky i pro chovatele, musí totiž dráhu absolvovat s králíkem,“ upozornil jednatel vyškovské základní okresní organizace České svazu chovatelů Rostislav Jirásek, který je zároveň tajemníkem okresního sdružení.