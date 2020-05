Přes dva a půl tisíce řidičů už nedodrželo maximální povolenou rychlost v opravovaném úseku na dálnici D1 u Velkého Meziříčí. Přibližně šestikilometrová část dálnice je znovu kontrolována kamerami po zimní přestávce od 6. dubna.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Zdeněk Vaiz

„Z loňska jsme vše do konce ledna zpracovali a v tuto chvíli nám tam zůstává jen správní řízení u těch, kteří nezaplatili. Z podzimního měření to bylo jedenáct a půl tisíce případů a do správního řízení jde 1800 případů,“ odtajnil loňskou statistiku vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství velkomeziříčského úřadu Jiří Pospíchal.