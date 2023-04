Návrat policie do Bzence? Město má být mezi prvními, kde vznikne Pol Point

/VIDEO, FOTO/ Už je tomu deset let, co úspory tehdejší vlády vyškrtly ze Bzence na Hodonínsku obvodní služebnu republikové policie. Dlouho to vypadalo, že k návratu nepomůže petice ani další snahy. Nyní se ale na zdejším náměstí Svobody blýská na bezpečnější časy.

Budova, ve které dříve ve Bzenci fungovala služebna policie. | Video: Deník/Petr Turek

Bzenec se pravděpodobně stane jedním z prvních jihomoravských měst a obcí, kde vznikne takzvaný Pol Point – místo se zařízením, odkud se lze s policistou spojit. Mělo by být právě v bývalé služebně, kterou na rohu náměstí a Vracovské ulice vlastní město. „Máme přislíbeno od Policie České republiky, že by tady měl být zřízený Pol Point. Příchozí tady bude na vzdálený přístup ihned přepojen na právě sloužícího policistu, který ale úřaduje z jiného místa. Jednáme však i o větší přítomnosti,“ sdělil starosta Bzence Erik Ebringer. Nová šance pro zámek ve Bzenci. Šance pro úředníky radnice i turistické centrum Pol Point je pilotním projektem krajského ředitelství policie Středočeského kraje a slouží například k oznámení trestného činu. Základem je bezobslužná místnost, kam zájemce může po elektronickém odemknutí vstoupit a bez jakéhokoliv vlastního zásahu prostřednictvím videokonferenčního zařízení mluvit s policistou. Ten videokonferenci řídí z operační místnosti na krajském ředitelství policie. „Člověk nemusí nic ovládat. Před zahájením úkonu je poučen a upozorněn na pořizování nahrávky. Za oznamovatelem, který je vpuštěn do takové místnosti, nemůže vstoupit nikdo další, pokud to neumožní policista. Naopak lze z takové místnosti kdykoliv volně odejít. Výhodou je nejen technické vybavení, ale i vytvoření bezpečné zóny pro oznamovatele,“ popsali policisté fungování chystané novinky. Zřízení Pol Pointu ve Bzenci potvrdili i republikoví policisté z jižní Moravy. "Spuštění Pol Pointu v Bzenci se počítá k prvnímu červenci," informoval policejní mluvčí Bohumil Malášek s tím, že půjde o první zařízení policie tohoto druhu na základech videokonferenčního systému v Jihomoravském kraji. "Pol Point neboli „policejní bod“ asistované digitální služby je alternativou pro podání jakéhokoliv oznámení, které by jinak museli lidé přijít řešit osobně na služebnu. Veřejnost ho může využít ve všech případech, kdy s ohledem na život a zdraví není nutné kontaktovat linku 158. Nenahrazuje tedy tísňové volání. Pol Pointy mají usnadnit komunikaci mezi lidmi a policií," vysvětlil mluvčí. Jak dále dodal, důvod pro využití kontaktního místa může být pro občana i ryze pragmatický. "Je jím jeho pohodlí a úspora času. Vedení výslechu prostřednictvím videokonference Pol Point je v souladu s platnými zákony," doplnil Malášek. Kdy to bude? Novinka by tedy ve Bzenci mohla být už o letních prázdninách. „Jednáme ale i obecně o větší přítomnosti policistů. Především co se týká dopravy a v souvislosti s vyústěním právě stavěného úseku D55,“ ujišťoval starosta. Možný návrat republikových policistů vítá například Bzenčan Jan Jurčík. „Určitě by bylo fajn, kdyby tady byla policie. Naše město by bylo bezpečnější,“ svěřil se mladý muž. Průvan ve vedení nemocnice v Kyjově. Začalo hledání náměstků, ředitel chce vize Podle rozdělení gescí ve vedení města má dopravu a bezpečnost jako svou agendu místostarosta Miroslav Goliáš. Ten se navíc snaží o návrat policistů do Bzence dlouhodobě. Jak nyní Deníku sdělil, město se zatím s policií dohodlo také na tom, že po rekonstrukci bývalé služby by tady měla získat zázemí jak dopravní, tak i republiková policie. „Vize je je nejprve rekonstrukce a Pol Point, pak dopravní policie se služebnou,“ oznámil místostarosta. Po dokončení blízkého úseku dálnice D55 předpokládá nárůst dopravy ve městě zhruba o třicet procent. „To je také hlavní důvod, proč se snažíme o společnou řeč, aby u nás dopravní policie vznikla a byla. Navíc s Ředitelstvím silnic a dálnic řešíme různé úpravy silnice I/54, která vede přes Bzenec, tak, aby byla připravená koncem příštího roku na nárůst dopravy souvisejí s dokončením části dálnice od Starého Města po Bzenec,“ zmínil Goliáš.

