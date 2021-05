„Svatba ve svátek nebo na nějakém výjimečném a hůře dostupném místě – v balonu, ponorce či na skále nebo v magické datum, které by mělo snoubencům přinést štěstí - tohle města a obce zpoplatňovaly. Hlavně proto, že to pro ně přinášelo náklady navíc. Nicméně ministerstvo financí vyhodnotilo, že základní poplatek za svatbu již zahrnuje i tyto služby. Takže jeho rozhodnutí budeme muset respektovat,“ potvrdil starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos.

Provozní poplatek byl příjmem do obecní kasy. „Žďár nad Sázavou na správním poplatku, kterého se současná změna netýká, vybere šedesát až sedmdesát tisíc korun ročně. Ze zvláštního provozního poplatku město vybere obdobně. Taky zhruba sedmdesát tisíc korun ročně,“ uvedl mluvčí žďárské radnice Matěj Papáček. O tyto peníze teď město přijde.

Obcím se nařízení ministerstva financí nijak zvlášť nelíbí. Zejména nyní, kdy jim nad hlavou stále visí hrozba nižších příjmů kvůli koronavirové pandemii. „Všude nad tím krčí rameny. Lidem, kteří oddávají, tyto výjimky komplikují jejich osobní život. Proto by matriky chtěly tyto specializované případy zpoplatnit,“ objasnil Martin Mrkos.

Snoubenci si rádi připlatí

Ani sami snoubenci se zpoplatnění svých netradičních svatebních přání nijak zvlášť nebrání. „Já jsem měla svatbu v Rokytně. Na zahradě u chalupy mých rodičů. Moc jsem si to přála, takže jsme si připlatili. Vůbec nám to nevadilo,“ nechala se slyšet Ivana Čapková z Pardubic.

Na její svatbu musel oddávající i matrikářka dojet z Nového Města na Moravě. „Chápu, že to byla služba navíc. Určitě by mi nevadilo zaplatit za to i o něco více. Přijeli ve svém volnu a my jsme tak měli ze své svatby dokonalý zážitek,“ usmála se Ivana Čapková.

Každá obec si za provozní náklady účtovala jinou částku. Například Pelhřimov rozhodnutím ministerstva o nic nepřichází. Nejvyšší částka za nadstandardní služby tam byla již dříve stanovena na tisíc korun, což se nemění. Jiné obce na to ale naopak doplatí. To je i případ Humpolce. „V roce 2020 vybíral Humpolec takzvaný provozní poplatek na zvýšenou úhradu provozních nákladů ve výši dva tisíce korun za obřad v katastru města a tři tisíce korun za obřad v okolí Humpolce. Dle kvalifikovaného odhadu letos město Humpolec přijde přibližně o sto padesát tisíc korun na těchto poplatcích,“ konstatovala mluvčí Humpolce Aneta Slavíková.

„V letošním roce platí pouze výběr poplatku ve výši tisíc korun dle zákona o správních poplatcích za svatbu mimo městský úřad - na jiném vhodném místě. Za obřad na městském úřadě se poplatek neplatí,“ dodala.

O podobně vysokou částku přijdou letos i v Třebíči. „Výše příjmů závisela v minulých letech na počtu provedených svatebních obřadů. Například v loňském roce se jednalo o sto třicet tisíc korun,“ informovala mluvčí Třebíče Irini Martakidisová.