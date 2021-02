Některým hned vyvstala na mysl situace z roku 2012, kdy pošta po 138 letech zmizela z Poštovské ulice. Také na pobočku v Nádražní ulici jsou lidé zvyklí chodit desítky let. Mnozí poukazují na její ideální polohu v blízkosti řady linek městské hromadné dopravy i vlakových spojů. K tomu připočtěme třeba jeden z posledních páternosterů v Brně.

Přijdou ale Brňané zase o tak moc? Domnívám se, že nikoliv. Je nutné se na celou věc podívat s chladnou hlavou. Ano, pobočka zmizí z ideálního místa, ale její náhradu lidé najdou v docházkové vzdálenosti. I když hledání nových prostor nebude jistě jednoduché, už kvůli velikosti současné pošty u nádraží. Může se tak i proto stát, že se rozdělí na dvě pobočky. Co se ale nestane určitě, že si Brňané budou muset dojít kilometr daleko. To by byli pošťáci sami proti sobě.

Na jiném místě snad pošta najde modernější a hlavně důstojnější prostory, protože aktuální stav má s moderními dobou pramálo společného. Už mnoho let není pohled na stávající budovu zvnějšku, ale i zevnitř, zrovna oku lahodící. I přes svůj současný stav a nutnou nákladnou opravu si však objekt své zájemce jistě najde. Lokalita je to koneckonců lukrativní.