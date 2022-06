V úterý krátce po sedmé ráno nepřijel autobus například do Rudice. „Nebylo to poprvé, kdy tam autobus, co pokračuje do Blanska, v posledních dnech nepřijel. Jedná se o nejvytíženější spoj. Stálo tam asi pětadvacet, třicet lidí. Školáci, lidi do práce, důchodci k lékaři. Děti pak rozvezli nějak rodiče. Já se svezl do práce se sousedem autem,“ řekl Deníku Rovnost jeden z místních. Jméno si nepřál zveřejnit. Redakce ho zná.