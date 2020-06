Upozorňoval mimo jiné na to, že ve výběrové komisi na nového šéfa domova chyběli opoziční zastupitelé či zaměstnanci zařízení. „Jenže u protikorupční linky není nikde uvedená lhůta pro vyřízení, ani do kdy mají oznamovateli odpovědět. Tak jsem vyřízení mého podnětu urgoval,“ řekl Žandovský.

V odpovědi z kraje se jeho obavy vyplnily. „Podatelům se nezasílá informace, že jejich podnět byl zaevidován. Ve směrnici není stanovena žádná lhůta pro vyřízení,“ odpověděla pracovnice protikorupční linky Iveta Kalábová s tím, že informace o vyřízení podnětu má pak být zaslána bezodkladně.

Jenže s takovým fungování protikorupčního portálu nebyl Žandovský spokojený. Oslovil proto Transparency International, tedy mezinárodní nevládní organizaci, která sleduje stav korupce v jednotlivých zemích. Ta v obecné rovině protikorupční linky podporuje. A následně informovala o své analýze jihomoravského protikorupčního portálu krajské radní. „Absence jakýchkoli lhůt pro zpětnou vazbu a volná pravidla pro to, jak má být s podnětem naloženo, umožňují, aby pracovník odpovědný za zpracování podnětů ze své vůle či pod politickým tlakem vyšetření podnětu potenciálně zdržel či vedl tak, aby k řešení nedošlo,“ upozornil ředitel české Transparency International David Ondráčka.

Radní by se podle nevládní organizace měli zaměřit na vylepšení dané směrnice tak, aby Protikorupční linka Jihomoravského kraje fungovala účinněji s tím, že by s nastavením protikorupčních prvků mohla pomoci také Transparency International. Jenže reakce vedení kraje byla více než vlažná. „S tvrzením nelze souhlasit. Každému podateli, pokud je známá jeho identita, jsou zaslány informace o vyřízení jeho podnětu v souladu se směrnicí, tedy bezodkladně. Děkuji za nabídku pomoci s nastavením protikorupčních prvků do Protikorupční linky kraje, kterou v současné době však nevyužijeme,“ odpověděl hejtman Bohumil Šimek s tím, že zaslané připomínky budou případně využity v rámci revize směrnice.

Podle posledního půlročního přehledu za druhé pololetí 2019 přijal kraj přes protikorupční linku tři podněty. Z toho dva se týkaly zakázek krajských silničářů a byly po prošetření krajským odborem dopravy vyhodnocené jako neoprávněné. Třetí, kde pisatel upozorňoval na korupční jednání zaměstnance městského úřadu, který měl brát úplatky, postoupil kraj oznámení orgánům činným v trestním řízení.

Podle Transparency International je z pololetních výročních zpráv je patrné, že kraj prostřednictvím linky nedostává téměř žádné relevantní podněty. „V jednom pololetí nebyla ani zpráva vydána, neboť nebyl doručen ani jeden podnět. To vypovídá jednak o nedůvěře občanů v tento nástroj a také o přístupu kraje k němu,“ dodal právník české pobočky Transparency International Jan Dupák.