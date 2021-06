/VIDEO/ Někteří se opalují na břehu, další se chladí ve vodě. Zhruba třicítka lidí si našla cestu v úterý odpoledne do lomu na Janičově vrchu v Mikulově na Břeclavsku. Ve vodě plave i Lukáš Martinec z jihočeských Slavonic. Jezdí sem pravidelně už zhruba deset let. „Jsem překvapený, že je tady výrazně více vody. Spojovací pruh bývá obvykle obnažený a jsou tady dvě samostatné laguny," zmínil muž.

Vstup do lomu na Janičově vrchu v Mikulově je od úterý regulovaný | Video: Deník/Michal Hrabal

Do lomu zavítal, přestože musel zaplatit vstupné sto korun. Od úterý totiž opět začalo platit omezení vstupu do této přírodní památky. Až do 15. září tam smí v jeden okamžik maximálně sto lidí. V úterý počasí návštěvníkům přálo. Od koupání je neodradila ani studenější voda. „Na bráně bylo napsáno, že voda má 15,5 stupně Celsia, ale pocitově ji odhaduju na devatenáct stupňů. I malé děti se vykoupaly," podotkl Martinec.