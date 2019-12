Řidiče na silnici z Adamova do Brna ohrožují padající stromy a také kameny

Adamov – Po silnici z Adamova do Brna kolem řeky Svitavy jezdí Miroslav Svědínek za prací prakticky každý den. Z prudkých strání se na cestu po deštích pravidelně sypou kameny nebo padají stromy. Kmeny tam krajskou silnici naposledy zatarasily před dvěma týdny. „Lesníci se silničáři by se měli konečně domluvit, co se s tím udělá. Nahnutých a ztrouchnivělých stromů je tam u silnice spousta. To samé kameny ve svahu. Asi se čeká, až to někoho zabije,“ řekl muž.

Ilustrační foto. | Foto: HZS Středočeského kraje