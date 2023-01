Nová stavba začne před dnešní křižovatkou se silnicí třetí třídy do Čejkovic, která bude zrušena. „Naopak protější styková křižovatka na Oleksovice bude přestavěna na mimoúrovňovou křižovatku, od jihu k ní bude zapojena přeložená silnice na Čejkovice. Autobusové zastávky budou přemístěny na větve křižovatky,“ nastínil plány šéf Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl.

Trápení vesnic od Znojma na Brno: třiapadesátka zůstane dál zavřená

Mimoúrovňová křižovatka vznikne také na Mackovice, Trnové Pole, Miroslav a Suchohrdly u Miroslavi. Stávající křižovatky na Vlasatice a do Branišovic budou posunuty východním směrem a na silnici I/53 budou napojeny kolmo.

V dalších úsecích budou odstraněny nebezpečné horizonty a silnice vyrovnána do jedné linie. Protihlukových stěn se dočkají obyvatelé Kašence a Branišovic.

Další etapa rekonstrukce silnice I/53:



Začne v roce 2024, potrvá 2 roky

Stát má přes 2 miliardy korun

Délka necelých 21 kilometrů

V úseku od Lechovic po Pohořelice

Vznikne 5 mimoúrovňových křižovatek, 2 protihlukové stěny

Odstraněny budou nepřehledné horizonty

Vytvořeny budou odbočovací pruhy

Investorem je ŘSD

Minulostí se stane i podjezd pod železniční tratí Střelice – Hrušovany nad Jevišovkou, která bude přeložena. Stejně jako autobusová zastávka Trnové Pole rozcestí, ta bude zrušena bez náhrady.

Teprve v červenci však po zhruba půl druhém roce skončí úplná uzavírka třiapadesátky v sedmikilometrovém úseku. Volně tak po silnici projedou řidiči jen několik měsíců. Jak bude řešena doprava či objížďky během další etapy modernizace, zatím není jasné.

Už nyní mají obavy řidiči cestující dennodenně po dlouhých objížďkách kvůli stávající rekonstrukci ze Znojma do Lechovic. „Jezdím pravidelně do Brna a objízdná trasa kterou jsme nuceni jezdit, je velký problém. V Těšeticích je nebezpečná křižovatka se stopkou a kdo jede na Bantice tak má problémem vyhýbat se autobusům a vozidlům zásobování. Nebezpečná křižovatka je v Banticích směrem na stošíkovickou křižovatku a hrozná je i kvalita vozovky do Práčí a přes celé Práče až do Lechovic,“ popsal útrapy současných objížděk Karel Černý.

Lépe na tom podle něj není ani další objížďka z Prosiměřic do Práčí. „Otřesná kvalita vozovky, silný provoz a v něm pár bláznů, kteří si z jízdy dělají závodní dráhu. To nejdůležitější ale je, že při dnešní drahotě vás stojí palivo a údržba vozidla dost peněz. To nechci vidět pokračování oprav až po Pohořelice. To bude síla,“ připravuje se už nyní na další uzavírku na jedničkové třiapadesátce Černý.