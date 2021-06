Knížecí rodina proto nabízí dětem z postižených obcí okamžitou podporu. „Je naprosto nepředstavitelné přijít o člena rodiny, dům, zahradu, majetek i vzpomínky během pouhých několika minut, kdy příroda obrátí svou nejhorší sílu proti člověku. Celým svým srdcem soucítím s nevinnými oběťmi této hrozivé katastrofy. Je potřeba neodkladné pomoci, zejména dětem, které jsou obyčejně zasaženy nejvíce a které se obtížně vyrovnávají s tím, co se vlastně stalo - a co v několika minutách tak zásadně změnilo jejich život,“ uvedl ve svém prohlášení princ Constantin z Lichtenštejna, nejmladší syn knížete Hanse Adama II.

Nadace knížete z Lichtenštejna je připravena okamžitě úzce spolupracovat s kompetentními českými úřady. S místními by rádi co nejdříve našli projekt, který by stál za dlouhodobou podporu. Mohlo by jít o školku, hřiště či škola. „Cílem je identifikovat a podpořit udržitelné projekty se zvláštním zřetelem na potřeby dětí,“ zdůraznil.