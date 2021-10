V budoucnu by chtěla na protějším kopci vybudovat vyhlídku. „Z Mlynářské stezky, která tudy vede, by byl romantický pohled na celý statek, pod nímž se pasou i koně,“ představovala si.

Její nadšení sdílí i v obci. „Kocanda je součástí historie a kultury Kravska, nyní znovu v reprezentativní podobě. Oddáváme tam svatby a příští rok bychom rádi místo využili při oslavách 930 let od první zmínky o obci a setkání rodáků,“ plánovala starostka Jana Vyskotová.

Mezi hosty je slyšet angličtina i slovenština. „Jsme tu na svatbě přátel, je to úžasné místo. Panuje tu zvláštní klid,“ pochvaloval si muž ze Slovenska. Romantickou noc prožijí novomanželé v bývalé kovárně, kde nechybí původní výheň. Jen oheň nahrazují svíce.

Rekonstrukce památkově chráněného statku, jemuž dominuje barokní budova, byla pro rodinné architekty výzvou. „Historie budov v sobě nese barokní i novodobé industriální prvky z továrny na keramiku. Snažíme se je maximálně zachovat, nahrazujeme je jen minimálně. Například poškozené dřevěné trámy a střešní krytinu. Je to také ekonomičtější,“ dodal Hora.

Návštěvníky zaujmou původní odkryté omítky uvnitř budov i zvenku, železná konstrukce skleněné střechy na terase se starým nátěrem, pod nímž prostupuje rez. Nebo původní dřevěná prkna na podlaze v pokojích hostů. „Nevadí, že občas trochu vržou, je to autentické,“ podotkl zeť majitele Jan Hora z architektonické kanceláře ORA Znojmo.

Ve středověku si tam dávali pocestní korbel piva, žejdlík vína nebo chutnou krmi. Před dvě stě lety se ze zájezdního hostince na statku zvaném Kocanda v obci Kravsko na Znojemsku stala už továrna na výrobu keramiky. Ještě nedávno ale hrozil chátrající památce zánik. Ruinu zachránili místní nadšenci Ludmila a Jan Zmekovi. Dnes za to sklízí uznání architektů, památkářů i místních obyvatel.

Víc, než dvacet let chátrala. Dříve středověká krčma, později továrna na výrobu keramiky v Kravsku na Znojemsku teď vstala z popela. Rodina ji opravila na vlastní náklady.

