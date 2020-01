„Od 1. ledna má obec Tři Studně na pět let rybník v nájmu. Bude se tam hospodařit tak, aby nevznikaly třecí plochy, a aby se vyšlo vstříc přírodě, rekreantům a všem, kteří se budou kolem Sykovce pohybovat. Nikdo nechce rozbroje, nenese to nic dobrého. Je důležité, aby region žil. Pronajmout rybník obci byla podle mého názoru jediná správná cesta,“ poznamenal vedoucí provozu Rybářství Kinský Žďár Petr Kulhánek.

Spory o rybník

Dlouhodobý boj o rybník Sykovec vyvrcholil v září roku 2018. Rekreanti požadovali koupání, rybáři chtěli rybolov. Zástupci majitelů nemovitostí nacházejících se v blízkosti vodní plochy založili petiční výbor a sepsali petici nabádající k omezení rybolovu, pod níž se podepsalo okolo tisíce lidí.

Petice rekreantů putovala na několik míst. „Poslal jsem ji na odbory životního prostředí do Jihlavy, Žďáru i Nového Města. I všem senátorům a poslancům tohoto regionu. A také do prezidentské kanceláře, protože Miloš Zeman má k Vysočině vztah,“ řekl tehdy hlavní organizátor petice Pavel Bartůněk.

Problémy s rybáři musela nakonec vyřešit obec. „Vyřešili jsme to tím, že jsme si rybník pronajali poté, co rybářům skončila nájemní smlouva. Tím jsme omezili další spory mezi rybáři a rekreanty. O změnách, které rybník čekají, chceme veřejnost informovat až někdy v květnu,“ prozradil starosta Tří Studní Miloš Brabec.

Ne všichni jsou ale vývojem věcí nadšeni. „Nejsem sice rybář, ale chodil jsem rád do tamní rybářské klubovny na uzené nebo pečené ryby. A také jsme si tam v létě kupovali pstruhy na gril. Zajímavý byl zimní lov na dírkách nebo letní muškaření, to se na rybnících jen tak nevidí. Bude se mi po tom stýskat. A stejně by ten rybník, aby se v něm dalo pořádně koupat, potřeboval přinejmenším odbahnit. Nemyslím si, že za všechno mohli jen rybáři,“ vyslovil svůj názor Petr Kratochvíl z Nového Města na Moravě.

Rybáři míří jinam

Bývalý nájemce Sykovce Miroslav Krejčí ale skutečnost, že se musel vzdát svého „království“, zase tak černě nevidí. „Už mě to ani nemrzí. Vyhrál jsem výběrové řízení na pronájem vodní nádrže Ostrov nad Oslavou, takže se s rybáři stěhujeme tam. Na Sykovec se ještě vrátíme, počítám, že zhruba první týden v dubnu, kdy nás čeká výlov. Ryby převezeme do pronajaté vodní nádrže,“ řekl Krejčí.