Pokud do dubna Střelcovi nezískají možnost k otevření hospody, tak zváží, jestli ji otevřou navzdory zákazu podobně jako další provozovatelé v zemi.

V prostorách pohostinství poblíž vlakové zastávky „Křenovice horní nádraží“ se od začátku věnují také nezbytné rekonstrukci. „Pomáhají nám s tím naši věrní štangasti. Dělají to v podstatě zdarma ve vlastním volném čase. Podporují nás, protože k nám rádi chodili už v době, když jsme otevřeli,“ vysvětluje Michal Střelec.

Na to, že by kvůli dopadům omezení s hospodou v obci skončili, nepomýšlí. „Doufáme v brzké otevření, protože nás tahle práce baví a nechceme ji opustit. Držíme se tak, jak je to jen možné,“ zdůrazňuje.

Prodej z výdejního okénka jim zatím alespoň pokrývá základní potřeby. „Denně se u něj zastaví v průměru patnáct až dvacet lidí. Tržby za den míváme od dvou do čtyř tisíc korun,“ počítá Střelec.

Omezení provozu hospody zohledňuje při nákupu zásob. „Poptávka totiž klesla po věcech, které jdou obvykle na odbyt bez problémů. V současnosti se nám vyplatí dojíždění do brněnského makra, kde nakoupíme všechno, co potřebujeme. Dodavatelé si účtují závoz, což se nám za současných podmínek většinou nevyplácí. Výjimkou je pivo, které nám i nyní vytváří skutečné tržby,“ vysvětluje.

O přízeň lidí se Střelec nebojí. Sám od nich ve svém okolí slyší kritiku vládních opatření, jejich porušení ale většinou riskovat nechtějí. „Když jsme ale nakrátko otevírali minulý rok v listopadu, měli jsme hodně zákazníků. Chodili k nám každý den,“ potvrzuje.

Rekonstrukce vnitřních prostor hospody mezitím úspěšně pokračuje. „Jsme už v podstatě hotoví v místnosti s výčepem. Pracovali jsme například na stropech nebo vymalování, je tam nový bar. Věnujeme se nyní hlavně největší místnosti, ve které je kulečník. Počítám, že v řádu týdnů dokončíme všechno, co nám dovolují naše aktuální možnosti,“ odhaduje Střelec.

Zaměřují se na to, aby se v hospodě cítili dobře oni i jejich zákazníci. Pokud získají možnost k obnovení plného provozu a začnou více vydělávat, počítají do budoucna s dalšími opravami.

Michal Střelec omezení chápal hlavně na začátku krize. „Všechna jsme je dodržovali, podobnou situaci nikdo nezažil. Po říjnové vlně dalšího zavírání jsme si ale uvědomili, že se to nezlepší. Vláda zaváděla bezmyšlenkovitě horší a horší opatření,“ komentuje muž.

Osobně upřednostňuje maximální ochranu nejohroženějších skupin a podporu pro zdravotnictví v zemi, před zaváděním plošných opatření, jako je například právě zavírání hospod a restaurací. „Ve jménu ochrany zdraví se ve vládě v podstatě zaměřili na likvidaci živnostníků. Vnímám to jako velkou chybu,“ dodává Michal Střelec.