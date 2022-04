Odborníci na ohrožení úrody meruněk upozorňují od minulého měsíce. Začaly totiž kvést s předstihem. U některých druhů meruněk skončilo období zimního klidu už v prosinci, u dalších pak v lednu. To je oproti loňsku v průměru o patnáct až dvacet dní dříve.

S tím spojené riziko výkyvů mezi denními a nočními teplotami je přitom podle vědců z Mendelovy univerzity v Brně kritickým faktorem. V aktuálním stádiu narašení květních pupenů teplotní skoky totiž navozují u řady odrůd meruněk šokového poškození orgánů květů, sloužících k pohlavnímu rozmnožování rostlin. „Podle našich výsledků dochází v současné době k poškození u skupiny odrůd příbuzných odrůdě Velkopavlovická až na úroveň více než osmdesát procent poškození květů, u většiny ostatních odrůd dosahuje poškození květů čtyřicet až šedesát procent a zcela výjimečně u některých odrůd prozatím na úrovni relativně bezpečných dvaceti procent,“ uvedl Tomáš Nečas z Ústavu ovocnictví Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Lednici.

Za pravdu vědcům dává ředitel podniku Pomona Těšice na Znojemsku Ivo Pokorný. Aktuální teplotní výkyv dle něj nebyl tak markantní a neměl dlouhého trvání. Zhruba v půlce minulého měsíce mu však počasí dělalo velké starosti. „Tehdy teploty klesly na minus devět stupňů Celsia. To zasáhlo zejména ranější odrůdy meruněk jako Spring Blash. Jsou poškozené, ale míru budeme schopni vyhodnotit až za několik dní. Ale jsem optimista. Zkušenost mi říká, že to nebude katastrofické. Pevně věřím ve slušnou úrodu,“ sdělil Pokorný.

Aby byla úroda co nejlepší, potřebují farmáři několik věcí. Konstantní počasí, dostat vláhy a minimum bouří s kroupami. „Teď bychom především potřebovali, aby teploty znovu neklesaly pod nulu. To je zásadní. Ale víte co, chtít můžeme, ale to je tak všechno,“ povzdechl si Krejčiřík. Dle meteorologů by se přání farmářům mělo vyplnit. Minimálně v následujících sedmi nech by teploty totiž pod nulu klesnout neměly.

Mráz komplikuje úrodu i amatérským pěstitelům meruněk. Nicméně vzhledem k velikosti plochy, kterou musí obhospodařit, mohou přistupovat k originálním řešením problémů. Tak jako to udělali v Chudčicích na Brněnsku. „Když mrzlo, snažil se táta strom zahřívat tak, že po něj dal gril. No, stejně zmrzly,“ pokrčila rameny Markéta Ryšavá z Brna.